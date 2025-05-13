Зачем странное отверстие под крышкой топливного бака авто

Заливная горловина для топлива. Фото: capitalone.com

Некоторые водители могут удивиться, когда на АЗС неожиданно обнаружат под крышкой топливного бака малозаметное небольшое отверстие, которое расположено под заливной горловиной. Впрочем, волноваться не стоит, оно имеет особую функцию.

Об этом написал Auto Swiat.

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Для чего предназначено отверстие

Небольшое отверстие возле заливной горловины топливного бака служит водоотводом, ведущим к колесной арке. Оно сливает нежелательную жидкость, чтобы она не скапливалась возле заливной горловины и не попадала в топливный бак.

Также это отверстие позволяет слить лишнее топливо, если оно переполнится во время заполнения бака. Таким образом создается защита лакокрасочного покрытия автомобиля от повреждений.

Важный уход

Это отверстие нужно регулярно очищать, поскольку со временем оно может накапливать грязь и пыль. В сочетании с водой, все это может превратиться в липкую массу и привести к засорению. Тогда вода не будет иметь выхода и может попасть в топливный бак.

Для очистки отверстия можно использовать, например, тонкую проволоку или сжатый воздух.

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