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На каких авто не стоит ездить с проблемами укачивания

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Дата публикации 10 мая 2025 09:35
Какие авто противопоказаны людям со слабым вестибулярным аппаратом
Девушке плохо в автомобиле. Фото: freepik.com

Проблема укачивания в автомобиле возникает у детей и взрослых из-за несоответствия информации в мозге во время поездки — глаза регистрируют движение, а мышцы и суставы чувствуют, что тело неподвижно. В каком автомобиле лучше не ехать человеку, который имеет такие проблемы.

Об этом написал Hyser.

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Кузов

Кроссоверы с большим клиренсом вызывают укачивание чаще. Также этим грешат минивэны и микроавтобусы с высокой посадкой пассажиров. Дело в том, что такие автомобили имеют более мягкую подвеску, которая сильнее раскачивается на неровностях.

Подвеска

Более жесткая подвеска обеспечивает меньшие колебания кузова, что снижает вероятность возникновения укачивания.

Трансмиссия

Если передачи переключаются часто с рывками, то это может спровоцировать укачивание. Особенно это касается авто с роботизированной коробкой.

Манера езды

Способствуют укачиванию резкие ускорения, торможения и повороты.

Как снизить вероятность укачивания

  • Не читать и не пользоваться мобильными устройствами во время движения.
  • Расположиться ближе к центру автомобиля, чтобы уменьшить ощущение раскачивания кузова.
  • Открыть окно, чтобы снизить чувство замкнутого пространства.
  • Принять лекарства против укачивания.

Ранее эксперты объяснили, как уменьшить шум от шин автомобиля во время движения. Также мы писали, почему покупать подержанные авто в Германии стало рискованно.

здоровье авто проблемы советы автомобиль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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