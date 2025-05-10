Какие авто противопоказаны людям со слабым вестибулярным аппаратом

На каких авто не стоит ездить с проблемами укачивания
Проблема укачивания в автомобиле возникает у детей и взрослых из-за несоответствия информации в мозге во время поездки — глаза регистрируют движение, а мышцы и суставы чувствуют, что тело неподвижно. В каком автомобиле лучше не ехать человеку, который имеет такие проблемы.
Об этом написал Hyser.
Кузов
Кроссоверы с большим клиренсом вызывают укачивание чаще. Также этим грешат минивэны и микроавтобусы с высокой посадкой пассажиров. Дело в том, что такие автомобили имеют более мягкую подвеску, которая сильнее раскачивается на неровностях.
Подвеска
Более жесткая подвеска обеспечивает меньшие колебания кузова, что снижает вероятность возникновения укачивания.
Трансмиссия
Если передачи переключаются часто с рывками, то это может спровоцировать укачивание. Особенно это касается авто с роботизированной коробкой.
Манера езды
Способствуют укачиванию резкие ускорения, торможения и повороты.
Как снизить вероятность укачивания
- Не читать и не пользоваться мобильными устройствами во время движения.
- Расположиться ближе к центру автомобиля, чтобы уменьшить ощущение раскачивания кузова.
- Открыть окно, чтобы снизить чувство замкнутого пространства.
- Принять лекарства против укачивания.
Ранее эксперты объяснили, как уменьшить шум от шин автомобиля во время движения. Также мы писали, почему покупать подержанные авто в Германии стало рискованно.
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