Какие авто противопоказаны людям со слабым вестибулярным аппаратом

Девушке плохо в автомобиле. Фото: freepik.com

Проблема укачивания в автомобиле возникает у детей и взрослых из-за несоответствия информации в мозге во время поездки — глаза регистрируют движение, а мышцы и суставы чувствуют, что тело неподвижно. В каком автомобиле лучше не ехать человеку, который имеет такие проблемы.

Об этом написал Hyser.

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Кузов

Кроссоверы с большим клиренсом вызывают укачивание чаще. Также этим грешат минивэны и микроавтобусы с высокой посадкой пассажиров. Дело в том, что такие автомобили имеют более мягкую подвеску, которая сильнее раскачивается на неровностях.

Подвеска

Более жесткая подвеска обеспечивает меньшие колебания кузова, что снижает вероятность возникновения укачивания.

Трансмиссия

Если передачи переключаются часто с рывками, то это может спровоцировать укачивание. Особенно это касается авто с роботизированной коробкой.

Манера езды

Способствуют укачиванию резкие ускорения, торможения и повороты.

Как снизить вероятность укачивания

Не читать и не пользоваться мобильными устройствами во время движения.

Расположиться ближе к центру автомобиля, чтобы уменьшить ощущение раскачивания кузова.

Открыть окно, чтобы снизить чувство замкнутого пространства.

Принять лекарства против укачивания.

Ранее эксперты объяснили, как уменьшить шум от шин автомобиля во время движения. Также мы писали, почему покупать подержанные авто в Германии стало рискованно.