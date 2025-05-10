Які авто протипоказані людям зі слабким вестибулярним апаратом

Дівчині зле в автомобілі. Фото: freepik.com

Проблема захитування в автомобілі виникає у дітей та дорослих через невідповідність інформації в мозку під час поїздки — очі реєструють рух, а м'язи й суглоби відчувають, що тіло нерухоме. В якому автомобілі краще не їхати людині, яка має такі проблеми.

Про це написав Hyser.

Реклама

Читайте також:

Кузов

Кросовери з великим кліренсом викликають захитування частіше. Також цим грішать мінівени та мікроавтобуси з високою посадкою пасажирів. Річ у тім, що такі автомобілі мають м'якшу підвіску, яка сильніше розгойдується на нерівностях.

Підвіска

Більш жорстка підвіска забезпечує менші коливання кузова, що знижує ймовірність виникнення захитування.

Трансмісія

Якщо передачі перемикаються часто з ривками, то це може спровокувати захитування. Особливо це стосується авто з роботизованою коробкою.

Манера їзди

Сприяють захитуванню різкі прискорення, гальмування та повороти.

Як знизити ймовірність захитування

Не читати та не користуватися мобільними пристроями під час руху.

Розміститися ближче до центру автомобіля, щоб зменшити відчуття розгойдування кузова.

Відкрити вікно, щоб знизити почуття замкнутого простору.

Вжити ліки проти захитування.

Раніше експерти пояснили, як зменшити шум від шин автомобіля під час руху. Також ми писали, чому купувати вживані авто у Німеччині стало ризиковано.