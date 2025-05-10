Які авто протипоказані людям зі слабким вестибулярним апаратом

На яких авто не варто їздити з проблемами вестибулярного апарата
Проблема захитування в автомобілі виникає у дітей та дорослих через невідповідність інформації в мозку під час поїздки — очі реєструють рух, а м'язи й суглоби відчувають, що тіло нерухоме. В якому автомобілі краще не їхати людині, яка має такі проблеми.
Про це написав Hyser.
Кузов
Кросовери з великим кліренсом викликають захитування частіше. Також цим грішать мінівени та мікроавтобуси з високою посадкою пасажирів. Річ у тім, що такі автомобілі мають м'якшу підвіску, яка сильніше розгойдується на нерівностях.
Підвіска
Більш жорстка підвіска забезпечує менші коливання кузова, що знижує ймовірність виникнення захитування.
Трансмісія
Якщо передачі перемикаються часто з ривками, то це може спровокувати захитування. Особливо це стосується авто з роботизованою коробкою.
Манера їзди
Сприяють захитуванню різкі прискорення, гальмування та повороти.
Як знизити ймовірність захитування
- Не читати та не користуватися мобільними пристроями під час руху.
- Розміститися ближче до центру автомобіля, щоб зменшити відчуття розгойдування кузова.
- Відкрити вікно, щоб знизити почуття замкнутого простору.
- Вжити ліки проти захитування.
Раніше експерти пояснили, як зменшити шум від шин автомобіля під час руху. Також ми писали, чому купувати вживані авто у Німеччині стало ризиковано.
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