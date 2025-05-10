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На яких авто не варто їздити з проблемами вестибулярного апарата

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Дата публікації: 10 травня 2025 09:35
Які авто протипоказані людям зі слабким вестибулярним апаратом
Дівчині зле в автомобілі. Фото: freepik.com

Проблема захитування в автомобілі виникає у дітей та дорослих через невідповідність інформації в мозку під час поїздки — очі реєструють рух, а м'язи й суглоби відчувають, що тіло нерухоме. В якому автомобілі краще не їхати людині, яка має такі проблеми.

Про це написав Hyser.

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Кузов

Кросовери з великим кліренсом викликають захитування частіше. Також цим грішать мінівени та мікроавтобуси з високою посадкою пасажирів. Річ у тім, що такі автомобілі мають м'якшу підвіску, яка сильніше розгойдується на нерівностях.

Підвіска

Більш жорстка підвіска забезпечує менші коливання кузова, що знижує ймовірність виникнення захитування.

Трансмісія

Якщо передачі перемикаються часто з ривками, то це може спровокувати захитування. Особливо це стосується авто з роботизованою коробкою.

Манера їзди

Сприяють захитуванню різкі прискорення, гальмування та повороти.

Як знизити ймовірність захитування

  • Не читати та не користуватися мобільними пристроями під час руху.
  • Розміститися ближче до центру автомобіля, щоб зменшити відчуття розгойдування кузова.
  • Відкрити вікно, щоб знизити почуття замкнутого простору.
  • Вжити ліки проти захитування.

Раніше експерти пояснили, як зменшити шум від шин автомобіля під час руху. Також ми писали, чому купувати вживані авто у Німеччині стало ризиковано.

здоров'я авто проблеми поради автомобіль
Максим Сайгак - Редактор
Автор:
Максим Сайгак
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