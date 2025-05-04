ТОП-6 вживаних електромобілів: рекомендація німецьких механіків

Електромобілі. Фото: topgear.com

На вторинному ринку електромобілі через розвиток технологій та велику кількість нових моделей швидко втрачають вартість. Експерти німецького автомобільного клубу ADAC проаналізували пропозицію вживаних електрокарів та відібрали шість моделей, які вирізняються своєю надійністю, запасом ходу та співвідношенням ціни та якості.

Про це написав Interia.

Реклама

Читайте також:

BMW i3

Фото: infocar.ua

Перевагами компактного сітікара з футуристичним дизайном є малі габарити, малий радіус повороту, потужний задній привід, точне рульове керування та конструкція з вуглецевого волокна, яка практично виключає проблему корозії кузова. Статистика відмов ADAC підтверджує високу надійність BMW i3.

Простір салону не є його сильною стороною, а концепція задніх дверей, що відкриваються в протилежні боки, може бути проблематичною у повсякденному використанні. Варто звернути увагу на стан задніх гальм та переднього моста, шарніри яких можуть бути зношені. Плюс вузькі шини авто швидко зношуються, враховуючи потужність автомобіля.

Старіші моделі оснащені меншими акумуляторами (22 кВт-год або 33 кВт-год), що означає обмежений запас ходу. Рекомендовані версії з акумулятором місткістю 38 кВт-год.

Fiat 500e

Фото: infocar.ua

Авто отримало маленький багажник та обмежене місце на задньому сидінні. Електрокар доступний як хетчбек, так й кабріолет зі складним дахом. Базова версія 500e має 95 к.с. та акумулятор місткістю 23,8 кВт-год. Взимку його запас ходу зменшується до 100 км. Кращий варіант з акумулятором місткістю 42,2 кВт-год потужністю 118 к.с. Доступна спортивна версія Abarth 500e на 155 к.с.

Будьте обережні з авто, імпортованими з США, вони можуть мати невизначене минуле.

Hyundai Kona Electric

Фото: infocar.ua

Компактний кросовер забезпечує пристойний простір для пасажирів та багажу. Доступні: електродвигун потужністю 136 к.с. у поєднанні з акумулятором 39,2 кВт-год та мотор на 204 к.с. з батареєю 64 кВт-год. Потужніший варіант забезпечує запас ходу близько 300 км. Серед проблемних моментів TUV звертає увагу на іржаві гальмівні диски, а в старіших моделях також на роботу ножного гальма.

Renault ZOE

Фото: infocar.ua

Маленький сітікар пропонує достатньо місця для чотирьох осіб та напрочуд місткий багажник. Невеликі акумулятори ранніх моделей місткістю 22 або 23,3 кВт-год забезпечують запас ходу близько 100 км взимку. З батареєю 41 кВт-год (з 2017 року) можна проїхати понад 200 км. Рекомендований варіант — авто з акумулятором 52 кВт-год, який доступний після рестайлінгу 2019 року.

Tesla Model 3

Фото: infocar.ua

Механіки звертають увагу на те що, гальма потребують регулярного обслуговування, позаяк вони іржавіють. Також можуть виникнути проблеми з лакофарбовим покриттям низької якості та з мультимедіа. Електропідсилювач керма також є аварійним.

Volkswagen ID.3

Фото: infocar.ua

VW ID.3 вражає маневровістю, точним кермуванням та добре налаштованою підвіскою. Внутрішній простір великий завдяки довгій колісній базі. Двигуни завжди встановлені на задній осі, що забезпечує значно краще зчеплення з дорогою та менший радіус повороту порівняно з переднім приводом.

У статистиці ADAC авто демонструє високу надійність. Місткість акумулятора після 100 000 км пробігу в тесті ADAC становила 93% від початкової. Шини та осі ID.3 потребують заміни кожні 50 000 км.

Раніше ми писали, чому нова марка дешевих електромобілів оснащена ручними склопідіймачами. Також Volkswagen в Європі застеріг водіїв від китайських… Volkswagen.