ТОП-6 подержанных электромобилей: рекомендация немецких механиков

Электромобили. Фото: topgear.com

На вторичном рынке электромобили из-за развития технологий и большого количества новых моделей быстро теряют стоимость. Эксперты немецкого автомобильного клуба ADAC проанализировали предложение подержанных электрокаров и отобрали шесть моделей, которые отличаются своей надежностью, запасом хода и соотношением цены и качества.

Об этом написал Interia.

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BMW i3

Фото: infocar.ua

Преимуществами компактного ситикара с футуристическим дизайном являются малые габариты, малый радиус поворота, мощный задний привод, точное рулевое управление и конструкция из углеродного волокна, которая практически исключает проблему коррозии кузова. Статистика отказов ADAC подтверждает высокую надежность BMW i3.

Пространство салона не является его сильной стороной, а концепция задних дверей, открывающихся в противоположные стороны, может быть проблематичной в повседневном использовании. Стоит обратить внимание на состояние задних тормозов и переднего моста, шарниры которых могут быть изношены. Плюс узкие шины авто быстро изнашиваются, учитывая мощность автомобиля.

Старые модели оснащены меньшими аккумуляторами (22 кВт-ч или 33 кВт-ч), что означает ограниченный запас хода. Рекомендованы версии с аккумулятором емкостью 38 кВт-ч.

Fiat 500e

Фото: infocar.ua

Авто получило маленький багажник и ограниченное место на заднем сиденье. Электрокар доступен как хэтчбек, так и кабриолет со складной крышей. Базовая версия 500e имеет 95 л.с. и аккумулятор емкостью 23,8 кВт-ч. Зимой его запас хода уменьшается до 100 км. Лучший вариант с аккумулятором емкостью 42,2 кВт-ч мощностью 118 л.с. Доступна спортивная версия Abarth 500e на 155 л.с.

Будьте осторожны с авто, импортированными из США, они могут иметь неопределенное прошлое.

Hyundai Kona Electric

Фото: infocar.ua

Компактный кроссовер обеспечивает приличное пространство для пассажиров и багажа. Доступны: электродвигатель мощностью 136 л.с. в сочетании с аккумулятором 39,2 кВт-ч и мотор на 204 л.с. с батареей 64 кВт-ч. Более мощный вариант обеспечивает запас хода около 300 км. Среди проблемных моментов TUV обращает внимание на ржавые тормозные диски, а в более старых моделях также на работу ножного тормоза.

Renault ZOE

Фото: infocar.ua

Маленький ситикар предлагает достаточно места для четырех человек и удивительно вместительный багажник. Небольшие аккумуляторы ранних моделей емкостью 22 или 23,3 кВт-ч обеспечивают запас хода около 100 км зимой. С батареей 41 кВт-ч (с 2017 года) можно проехать более 200 км. Рекомендуемый вариант — авто с аккумулятором 52 кВт-ч, который доступен после рестайлинга 2019 года.

Tesla Model 3

Фото: infocar.ua

Механики обращают внимание на то, что тормоза требуют регулярного обслуживания, так как они ржавеют. Также могут возникнуть проблемы с лакокрасочным покрытием низкого качества и с мультимедиа. Электроусилитель руля также является аварийным.

Volkswagen ID.3

Фото: infocar.ua

VW ID.3 поражает маневренностью, точным управлением и хорошо настроенной подвеской. Внутреннее пространство большое благодаря длинной колесной базе. Двигатели всегда установлены на задней оси, что обеспечивает значительно лучшее сцепление с дорогой и меньший радиус поворота по сравнению с передним приводом.

В статистике ADAC авто демонстрирует высокую надежность. Емкость аккумулятора после 100 000 км пробега в тесте ADAC составила 93% от первоначальной. Шины и оси ID.3 требуют замены каждые 50 000 км.

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