Як зменшити шум від автомобільних шин: практичні рекомендації

Авто на дорозі. Фото: freepik.com

Під час довгих поїздок шум від автомобільних шин сильно втомлює водія. Цю гучність можна досить легко зменшити, скориставшись простими порадами, та насолоджуватися тихою та плавною подорожжю.

Про це написав Pitstop Arabia.

Реклама

Читайте також:

Розміри коліс

Більші шини шумлять гучніше. Тому варто знайти баланс між зовнішнім виглядом автомобіля, шинами та звуком, який вони створюють.

Ширина шини

Вужчі шини видають менший шум. Адже, чим менша площа контакту з дорогою, тим тихіше їде автомобіль. В інструкції з експлуатації машини варто перевірити можливі розміри покришок, рекомендовані виробником.

Ущільнювач дверей

Ущільнювач між дверима та рамою кузова з часом зношується, що призводить до збільшення зовнішнього шуму в салоні.

Звукоізоляція підлоги

Варто придбати килимки з кращими звукоізоляційними властивостями.

Звукоізоляція дверей

Додайте звукоізоляційний матеріал між рамою та панеллю дверей.

Тихіші шини

Провідні виробники шин впроваджують інноваційні технології. Це робить їх набагато безпечнішими та тихішими.

Тиск у шинах

Недокачані або перекачані шини спричиняють додатковий шум.

Розвал-сходження

Якщо шини не відрегульовані належним чином, вони зношуються нерівномірно, що призводить до підвищення рівня шуму.

Раніше ми писали, який штраф можуть виписати водію за обгін на перехресті. Також експерти назвали марки шин для авто, яких треба уникати за будь-яку ціну.