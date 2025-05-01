Розмір штрафу за обгін на перехресті у 2025 році

Перехрестя. Фото: pixabay.com

Правила дорожнього руху встановлюють обмеження на низку автомобільних маневрів на перехрестях та безпосередньо перед ними, зокрема забороняють виконання обгону. Яке покарання передбачено для водіїв у разі порушення.

Про це написали Факти ICTV.

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Небезпечне порушення

Згідно з пунктом 14.6 ПДР, обгін на перехрестях та безпосередньо перед ними заборонений. Обмеження накладене не просто так, а з очевидних міркувань безпеки, адже обгін є одним з найнебезпечніших маневрів, пов’язаних з виїздом автомобіля на зустрічну смугу.

Порушення цих вимог ПДР тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену статтею 122 КУпАП.

Яка сума штрафу

За обгін на перехресті передбачено штраф у розмірі 510 грн .

. У випадку, якщо обгін на перехресті спричинив створення аварійної обстановки, тобто змусив інших учасників дорожнього руху різко змінити швидкість, напрямок руху або вжити інших заходів для забезпечення безпеки, штраф становить 1445 грн. Також передбачено позбавлення права керування транспортними засобами на термін від шести місяців до одного року.

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