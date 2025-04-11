Коли водіїв не штрафують за розворот через суцільну розмітку

Розворот через суцільну смугу. Фото: informator.ua

В Україні правила дорожнього руху категорично забороняють перетин водіями суцільної лінії розмітки. Таке порушення може призвести до штрафів та навіть позбавлення водійських прав, але в деяких випадках автомобілісти можуть уникнути юридичних наслідків.

Про це повідомив SUV News.

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Які санкції

За порушення правил розмітки в Україні на водія накладається штраф у розмірі 340 грн. Але, якщо патруль трактує таке порушення як створення аварійної ситуації, це може призвести до стягнення 1455 грн та позбавлення водійських прав терміном від трьох до шести місяців.

Що радять юристи

Аварійна ситуація — коли через ваші дії інші учасники руху були змушені різко змінити швидкість або траєкторію. Тому юристи рекомендують дуже уважно вивчати протокол перед підписанням, щоб потім не потрапити в халепу. У разі незгоди з формулюваннями слід зафіксувати це письмово.

Рішення про позбавлення прав ухвалює виключно суд, а не поліцейський. Тому правники звертають увагу на важливість використання відеореєстратора для доведення своєї невинуватості. Запис надалі можна пред’явити в суді як підтвердження своїх слів.

Коли штраф незаконний

Випадки, коли перетнути суцільну смугу можна:

водій об’їхав місце оформлення масштабного ДТП, якщо інших шляхів об’їзду немає;

водій в умовах дії непереборної сили або коли іншими засобами неможливо запобігти власній загибелі чи каліцтву громадян;

якщо розмітка стерлась від часу або засипана снігом, піском чи чимось іншим.

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