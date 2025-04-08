Штрафи за неправильні автомобільні номери в Україні у 2025 році

Номерні знаки. Фото: kl.informator.ua

Неналежний стан та вигляд номерних знаків на авто вважається в Україні серйозним порушенням, за яке передбачені чималі штрафи. Забезпечення правильності та чіткості номерів є важливим аспектом правопорядку на дорогах.

В яких випадках водія можуть позбавити круглої суми грошей.

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На таку суму штрафують водіїв у разі порушення вимог законодавства щодо використання номерів. Зокрема:

керування або експлуатація транспортного засобу без номера;

з номером, що не належить цьому ТЗ;

з номером, який не відповідає встановленим зразкам або вимогам;

з номером, закріпленим у не встановленому для цього місці;

з перевернутим, неосвітленим чи закритим іншими предметами (зокрема прозорими);

з нанесенням покриття на номерний знак або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють ідентифікацію;

з забрудненим номерним знаком, якщо не можна чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;

вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.

Штраф 2250 грн

Сума стягнення збільшується, якщо водій користується автомобілем з незаконно встановленими номерними знаками, Зокрема:

Збройних Сил України;

Національної гвардії України;

Національної поліції України;

Державної прикордонної служби України;

Державної служби з надзвичайних ситуацій;

Державної спеціальної служби транспорту;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації;

Дипломатичних представництв, консульств та інших міжнародних організацій, які користуються повним та частковим імунітетом.

Штраф 5100 грн

Повторне протягом року вчинення порушень, за яке водій вже отримував адміністративне стягнення.

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