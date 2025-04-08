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Какой штраф за автомобильные номера в 2025 году

8 апреля 2025 01:20
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор
Штрафы за неправильные автомобильные номера в Украине в 2025 году
Номерные знаки. Фото: kl.informator.ua
Максим Сайгак - Редактор
Максим Сайгак
Редактор

Ненадлежащее состояние и вид номерных знаков на авто считается в Украине серьезным нарушением, за которое предусмотрены немалые штрафы. Обеспечение правильности и четкости номеров является важным аспектом правопорядка на дорогах.

В каких случаях водителя могут лишить круглой суммы денег.

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На такую сумму штрафуют водителей в случае нарушения требований законодательства по использованию номеров. В частности:

  • управление или эксплуатация транспортного средства без номера;
  • с номером, не принадлежащим этому ТС;
  • с номером, который не соответствует установленным образцам или требованиям;
  • с номером, закрепленным в не установленном для этого месте;
  • с перевернутым, неосвещенным или закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);
  • с нанесением покрытия на номерной знак или применением материалов, препятствующих или затрудняющих идентификацию;
  • с загрязненным номерным знаком, если нельзя четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров;
  • совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

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Сумма взыскания увеличивается, если водитель пользуется автомобилем с незаконно установленными номерными знаками, в частности:

  • Вооруженных Сил Украины;
  • Национальной гвардии Украины;
  • Национальной полиции Украины;
  • Государственной пограничной службы Украины;
  • Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
  • Государственной специальной службы транспорта;
  • Государственной службы специальной связи и защиты информации;
  • Дипломатических представительств, консульств и других международных организаций, которые пользуются полным и частичным иммунитетом.

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Повторное в течение года совершение нарушений, за которое водитель уже получил административное взыскание.

Ранее мы писали, что в Украине отменяют популярный штраф для водителей. Также напоминали, какой штраф за не включенный поворотник авто в 2025 году.

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