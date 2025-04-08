Штрафы за неправильные автомобильные номера в Украине в 2025 году

Какой штраф за автомобильные номера в 2025 году
Ненадлежащее состояние и вид номерных знаков на авто считается в Украине серьезным нарушением, за которое предусмотрены немалые штрафы. Обеспечение правильности и четкости номеров является важным аспектом правопорядка на дорогах.
В каких случаях водителя могут лишить круглой суммы денег.
Штраф 1190 грн
На такую сумму штрафуют водителей в случае нарушения требований законодательства по использованию номеров. В частности:
- управление или эксплуатация транспортного средства без номера;
- с номером, не принадлежащим этому ТС;
- с номером, который не соответствует установленным образцам или требованиям;
- с номером, закрепленным в не установленном для этого месте;
- с перевернутым, неосвещенным или закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);
- с нанесением покрытия на номерной знак или применением материалов, препятствующих или затрудняющих идентификацию;
- с загрязненным номерным знаком, если нельзя четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров;
- совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.
Штраф 2250 грн
Сумма взыскания увеличивается, если водитель пользуется автомобилем с незаконно установленными номерными знаками, в частности:
- Вооруженных Сил Украины;
- Национальной гвардии Украины;
- Национальной полиции Украины;
- Государственной пограничной службы Украины;
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;
- Государственной специальной службы транспорта;
- Государственной службы специальной связи и защиты информации;
- Дипломатических представительств, консульств и других международных организаций, которые пользуются полным и частичным иммунитетом.
Штраф 5100 грн
Повторное в течение года совершение нарушений, за которое водитель уже получил административное взыскание.
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