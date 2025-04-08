Штрафы за неправильные автомобильные номера в Украине в 2025 году

Номерные знаки. Фото: kl.informator.ua

Ненадлежащее состояние и вид номерных знаков на авто считается в Украине серьезным нарушением, за которое предусмотрены немалые штрафы. Обеспечение правильности и четкости номеров является важным аспектом правопорядка на дорогах.

В каких случаях водителя могут лишить круглой суммы денег.

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Штраф 1190 грн

На такую сумму штрафуют водителей в случае нарушения требований законодательства по использованию номеров. В частности:

управление или эксплуатация транспортного средства без номера;

с номером, не принадлежащим этому ТС;

с номером, который не соответствует установленным образцам или требованиям;

с номером, закрепленным в не установленном для этого месте;

с перевернутым, неосвещенным или закрытым другими предметами (в том числе прозрачными);

с нанесением покрытия на номерной знак или применением материалов, препятствующих или затрудняющих идентификацию;

с загрязненным номерным знаком, если нельзя четко определить символы или буквенно-числовую комбинацию номерного знака с расстояния 20 метров;

совершение других действий, направленных на умышленное сокрытие номерного знака.

Штраф 2250 грн

Сумма взыскания увеличивается, если водитель пользуется автомобилем с незаконно установленными номерными знаками, в частности:

Вооруженных Сил Украины;

Национальной гвардии Украины;

Национальной полиции Украины;

Государственной пограничной службы Украины;

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

Государственной специальной службы транспорта;

Государственной службы специальной связи и защиты информации;

Дипломатических представительств, консульств и других международных организаций, которые пользуются полным и частичным иммунитетом.

Штраф 5100 грн

Повторное в течение года совершение нарушений, за которое водитель уже получил административное взыскание.

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