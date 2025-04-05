Какая сумма штрафа за не включенный поворотник автомобиля в 2025 году

Сигнал поворота. Фото: dubizzle.com

К сожалению, некоторые водители, по разным причинам — по халатности или намеренно — не подают сигналы поворотов, считая, что другие участники дорожного движения должны самостоятельно догадываться об их намерениях. Однако это может обернуться не только неудобствами, но и сказаться на безопасности на дороге, ведь такие действия могут стать причиной тяжелых дорожно-транспортных происшествий.

В Украине для водителей предусмотрен штраф за такое серьезное нарушение ПДД.

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Какое наказание

Согласно ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за несоблюдение правил пользования указателями поворота при изменении направления движения водители наказываются на сумму 510 грн.

Водителей, которые проигнорировали взыскание и не оплатили штраф в течение 15 дней с момента получения постановления, будет ждать принудительное взыскание средств со счетов.

Как не получить штраф

Чтобы избежать штрафов и недоразумений, водители должны заранее подавать сигнал поворота. Рекомендуется это делать в пределах населенных пунктов за 50-100 метров до поворота, а за пределами городов — за 150-200 метров. Это позволяет другим участникам дорожного движения вовремя сориентироваться.

Согласно пункту 9.2 ПДД:

"Водитель должен подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления:

перед началом движения и остановкой;

перед перестроением, поворотом или разворотом".

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