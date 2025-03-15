Когда водитель без очков за рулем может получить штраф

Какой штраф за вождение авто без очков
Во многих странах ЕС водители за рулем обязаны носить очки или линзы, если это предусмотрено их медицинским заключением. Нарушение этого правила может привести не только к штрафу, но и к временному прекращению действия водительского удостоверения, например в Австрии.
Об этом написал SUV News.
- Штраф более 16 000 грн
Польское законодательство установило строгий контроль над соблюдением требований к водителям с нарушениями зрения. Водитель, который проигнорировал необходимость надевать очки или линзы за рулем автомобиля, может получить штраф в размере 1500 злотых (около 16 200 грн). Жесткость закона объясняется стремлением свести к минимуму аварийность на дорогах страны.
- Штраф свыше 9 000 грн
В Испании, если в удостоверении водителя указана необходимость носить очки или линзы, а он управляет автомобилем без них, ему грозит штраф 200 евро (около 9 200 гривен). Более того, водитель обязан возить с собой запасную пару очков. Если инспектор обнаружит, что она отсутствует, автомобилист также может быть оштрафован.
Ранее мы писали, какой штраф за езду на автомобиле с прицепом. Также патрульный поделился, как полиция на глаз распознает неисправные автомобили.
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