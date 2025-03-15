Когда водитель без очков за рулем может получить штраф

Водитель в очках. Фото: freepik.com

Во многих странах ЕС водители за рулем обязаны носить очки или линзы, если это предусмотрено их медицинским заключением. Нарушение этого правила может привести не только к штрафу, но и к временному прекращению действия водительского удостоверения, например в Австрии.

Об этом написал SUV News.

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Штраф более 16 000 грн

Польское законодательство установило строгий контроль над соблюдением требований к водителям с нарушениями зрения. Водитель, который проигнорировал необходимость надевать очки или линзы за рулем автомобиля, может получить штраф в размере 1500 злотых (около 16 200 грн). Жесткость закона объясняется стремлением свести к минимуму аварийность на дорогах страны.

Штраф свыше 9 000 грн

В Испании, если в удостоверении водителя указана необходимость носить очки или линзы, а он управляет автомобилем без них, ему грозит штраф 200 евро (около 9 200 гривен). Более того, водитель обязан возить с собой запасную пару очков. Если инспектор обнаружит, что она отсутствует, автомобилист также может быть оштрафован.

Ранее мы писали, какой штраф за езду на автомобиле с прицепом. Также патрульный поделился, как полиция на глаз распознает неисправные автомобили.