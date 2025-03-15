Коли водій без окулярів за кермом може отримати штраф

Водій в окулярах. Фото: freepik.com

В багатьох країнах ЄС водії за кермом зобов’язані носити окуляри або лінзи, якщо це передбачено їхнім медичним висновком. Порушення цього правила може призвести не лише до штрафу, а й до тимчасового припинення дії водійського посвідчення, наприклад в Австрії.

Про це написав SUV News.

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Штраф понад 16 000 грн

Польське законодавство встановило суворий контроль над дотриманням вимог до водіїв з порушеннями зору. Водій, який проігнорував необхідність надягати окуляри або лінзи за кермом автомобіля, може отримати штраф у розмірі 1500 злотих (близько 16 200 грн). Жорсткість закону пояснюється прагненням звести до мінімуму аварійність на дорогах країни.

Штраф понад 9 000 грн

В Іспанії, якщо в посвідченні водія зазначена необхідність носити окуляри або лінзи, а він керує автомобілем без них, йому загрожує штраф 200 євро (близько 9 200 гривень). Щобільше, водій зобов’язаний возити з собою запасну пару окулярів. Якщо інспектор виявить, що вона відсутній, автомобіліст також може бути оштрафований.

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