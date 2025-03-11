Українські водійські права: де у світі їх визнають, а де — ні

Українське посвідчення водія. Фото: apostrophe.ua

Відповідно до Віденської Конвенції про дорожній рух 1968 року, 88 країн світу визнають українські водійські права. Для подорожі на авто в 44 державах від водіїв вимагають міжнародне посвідчення.

Про це повідомило МВС.

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Як отримати міжнародне посвідчення водія

Цей документ видають на підставі національного посвідчення водія у територіальних сервісних центрах МВС терміном на три роки (термін дії міжнародного посвідчення не повинен перевищувати термін дії національного посвідчення водія). Видача (обмін) документа здійснюється без складання іспитів. Міжнародне посвідчення водія без наявності національного не є дійсним.

Для отримання або обміну міжнародного посвідчення водія необхідно звернутись до сервісного центру МВС з наступними документами:

оригінал та копія національного посвідчення водія;

паспорт громадянина України (у разі надання ID-картки додається довідка про реєстрацію місця проживання особи);

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері;

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату адміністративної послуги.

Термін надання послуги — до 5 робочих днів з дня подання необхідних документів.

Країни, в яких діє українське посвідчення водія

Джерело: МВС України

Країни, в яких вимагають міжнародне посвідчення водія

Джерело: МВС України

Раніше ми писали, чому близько 80% провалюють іспити на водійські права в Україні. Також повідомлялося, де водіям можна їздити на авто без посвідчення водія.