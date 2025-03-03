Близько 80% провалюють іспити на водійські права в Україні — основні причини

Чому близько 80% провалюють іспити на водійські права в Україні
Останнім часом значно погіршилися теоретична та практична підготовка майбутніх водіїв. Причому випускники автошкіл складають теорію навіть гірше, ніж люди, які вивчали ПДР самостійно.
Про це заступник начальника ГСЦ МВС — начальник регіонального сервісного центру в Києві Павло Сорока розповів виданню "Комерсант український".
Провал на провалі
З початку 2025 року в Україні проведено майже 73 000 теоретичних іспитів. Лише 27% тих, хто готувався самостійно, склали його з першої спроби. Випускники автошкіл демонструють ще гірший показник — 18%. Найсильніше кульгає теорія з трьох розділів:
- проїзд нерегульованих перехресть;
- дорожні знаки та розмітка;
- сигнали регулювальника.
За цей час проведено близько 93 000 практичних іспитів, й лише 16% кандидатів склали їх з першого разу. На практиці найпоширенішими помилками є:
- несвоєчасне подання сигналу повороту;
- невпевненість у безпечності маневру;
- ненадання переваги пішоходам;
- втручання екзаменатора, щоб не допустити зіткнення з іншими транспортними засобами.
Контроль над іспитами
Можливо, низьким результатами майбутніх водіїв сприяє значне посилення контролю над складанням іспитів. Наприклад, у кабінетах з теорії встановлено щонайменше чотири камери, які фіксують відео та аудіо, та охоплюють весь периметр аудиторії. А для ідентифікації кандидатів застосовується система Face ID.
Автомобілі сервісних центрів МВС для складання практичного іспиту також оснащені відеофіксацією зі звуком, камерою спостереження з кутом огляду 360 градусів. Камера в салоні фіксує положення рук та ніг кандидата у водії, рук та ніг екзаменатора.
Раніше повідомлялося, скільки водіїв від початку року обміняли посвідчення в "Дії". Також ми писали, хто в Україні має оновити водійські права під загрозою штрафу.
Читайте Новини.LIVE!