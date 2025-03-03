Близько 80% провалюють іспити на водійські права в Україні — основні причини

Проблеми на практичному іспиті. Фото: freepik.com

Останнім часом значно погіршилися теоретична та практична підготовка майбутніх водіїв. Причому випускники автошкіл складають теорію навіть гірше, ніж люди, які вивчали ПДР самостійно.

Про це заступник начальника ГСЦ МВС — начальник регіонального сервісного центру в Києві Павло Сорока розповів виданню "Комерсант український".

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Провал на провалі

З початку 2025 року в Україні проведено майже 73 000 теоретичних іспитів. Лише 27% тих, хто готувався самостійно, склали його з першої спроби. Випускники автошкіл демонструють ще гірший показник — 18%. Найсильніше кульгає теорія з трьох розділів:

проїзд нерегульованих перехресть;

дорожні знаки та розмітка;

сигнали регулювальника.

За цей час проведено близько 93 000 практичних іспитів, й лише 16% кандидатів склали їх з першого разу. На практиці найпоширенішими помилками є:

несвоєчасне подання сигналу повороту;

невпевненість у безпечності маневру;

ненадання переваги пішоходам;

втручання екзаменатора, щоб не допустити зіткнення з іншими транспортними засобами.

Контроль над іспитами

Можливо, низьким результатами майбутніх водіїв сприяє значне посилення контролю над складанням іспитів. Наприклад, у кабінетах з теорії встановлено щонайменше чотири камери, які фіксують відео та аудіо, та охоплюють весь периметр аудиторії. А для ідентифікації кандидатів застосовується система Face ID.

Автомобілі сервісних центрів МВС для складання практичного іспиту також оснащені відеофіксацією зі звуком, камерою спостереження з кутом огляду 360 градусів. Камера в салоні фіксує положення рук та ніг кандидата у водії, рук та ніг екзаменатора.

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