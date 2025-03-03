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Чому близько 80% провалюють іспити на водійські права в Україні

3 березня 2025 15:40
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Близько 80% провалюють іспити на водійські права в Україні — основні причини
Проблеми на практичному іспиті. Фото: freepik.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Останнім часом значно погіршилися теоретична та практична підготовка майбутніх водіїв. Причому випускники автошкіл складають теорію навіть гірше, ніж люди, які вивчали ПДР самостійно.

Про це заступник начальника ГСЦ МВС — начальник регіонального сервісного центру в Києві Павло Сорока розповів виданню "Комерсант український".

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Провал на провалі

З початку 2025 року в Україні проведено майже 73 000 теоретичних іспитів. Лише 27% тих, хто готувався самостійно, склали його з першої спроби. Випускники автошкіл демонструють ще гірший показник — 18%. Найсильніше кульгає теорія з трьох розділів:

  • проїзд нерегульованих перехресть;
  • дорожні знаки та розмітка;
  • сигнали регулювальника.

За цей час проведено близько 93 000 практичних іспитів, й лише 16% кандидатів склали їх з першого разу. На практиці найпоширенішими помилками є:

  • несвоєчасне подання сигналу повороту;
  • невпевненість у безпечності маневру;
  • ненадання переваги пішоходам;
  • втручання екзаменатора, щоб не допустити зіткнення з іншими транспортними засобами.

Контроль над іспитами

Можливо, низьким результатами майбутніх водіїв сприяє значне посилення контролю над складанням іспитів. Наприклад, у кабінетах з теорії встановлено щонайменше чотири камери, які фіксують відео та аудіо, та охоплюють весь периметр аудиторії. А для ідентифікації кандидатів застосовується система Face ID.

Автомобілі сервісних центрів МВС для складання практичного іспиту також оснащені відеофіксацією зі звуком, камерою спостереження з кутом огляду 360 градусів. Камера в салоні фіксує положення рук та ніг кандидата у водії, рук та ніг екзаменатора.

Раніше повідомлялося, скільки водіїв від початку року обміняли посвідчення в "Дії". Також ми писали, хто в Україні має оновити водійські права під загрозою штрафу.

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