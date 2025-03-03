Около 80% проваливают экзамены на водительские права в Украине — основные причины

Проблемы на практическом экзамене. Фото: freepik.com

В последнее время значительно ухудшились теоретическая и практическая подготовка будущих водителей. Причем выпускники автошкол сдают теорию даже хуже, чем люди, которые изучали ПДД самостоятельно.

Об этом заместитель начальника ГСЦ МВД — начальник регионального сервисного центра в Киеве Павел Сорока рассказал изданию "Коммерсант украинский".

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Провал на провале

С начала 2025 года в Украине проведено почти 73 000 теоретических экзаменов. Лишь 27% тех, кто готовился самостоятельно, сдали его с первой попытки. Выпускники автошкол демонстрируют еще худший показатель — 18%. Сильнее всего хромает теория по трем разделам:

проезд нерегулируемых перекрестков;

дорожные знаки и разметка;

сигналы регулировщика.

За это время проведено около 93 000 практических экзаменов, и только 16% кандидатов сдали их с первого раза. На практике самыми распространенными ошибками являются:

несвоевременная подача сигнала поворота;

неуверенность в безопасности маневра;

непредоставление преимущества пешеходам;

вмешательство экзаменатора, чтобы не допустить столкновения с другими транспортными средствами.

Контроль над экзаменами

Возможно, низким результатам будущих водителей способствует значительное усиление контроля над сдачей экзаменов. Например, в кабинетах по теории установлено не менее четырех камер, которые фиксируют видео и аудио и охватывают весь периметр аудитории. А для идентификации кандидатов применяется система Face ID.

Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практического экзамена также оснащены видеофиксацией со звуком, камерой наблюдения с углом обзора 360 градусов. Камера в салоне фиксирует положение рук и ног кандидата в водители, рук и ног экзаменатора.

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