Около 80% проваливают экзамены на водительские права в Украине — основные причины

Почему около 80% проваливают экзамены на права в Украине
В последнее время значительно ухудшились теоретическая и практическая подготовка будущих водителей. Причем выпускники автошкол сдают теорию даже хуже, чем люди, которые изучали ПДД самостоятельно.
Об этом заместитель начальника ГСЦ МВД — начальник регионального сервисного центра в Киеве Павел Сорока рассказал изданию "Коммерсант украинский".
Провал на провале
С начала 2025 года в Украине проведено почти 73 000 теоретических экзаменов. Лишь 27% тех, кто готовился самостоятельно, сдали его с первой попытки. Выпускники автошкол демонстрируют еще худший показатель — 18%. Сильнее всего хромает теория по трем разделам:
- проезд нерегулируемых перекрестков;
- дорожные знаки и разметка;
- сигналы регулировщика.
За это время проведено около 93 000 практических экзаменов, и только 16% кандидатов сдали их с первого раза. На практике самыми распространенными ошибками являются:
- несвоевременная подача сигнала поворота;
- неуверенность в безопасности маневра;
- непредоставление преимущества пешеходам;
- вмешательство экзаменатора, чтобы не допустить столкновения с другими транспортными средствами.
Контроль над экзаменами
Возможно, низким результатам будущих водителей способствует значительное усиление контроля над сдачей экзаменов. Например, в кабинетах по теории установлено не менее четырех камер, которые фиксируют видео и аудио и охватывают весь периметр аудитории. А для идентификации кандидатов применяется система Face ID.
Автомобили сервисных центров МВД для сдачи практического экзамена также оснащены видеофиксацией со звуком, камерой наблюдения с углом обзора 360 градусов. Камера в салоне фиксирует положение рук и ног кандидата в водители, рук и ног экзаменатора.
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