В Украине запустили приложение с искусственным интеллектом для изучения ПДД

Самостоятельная подготовка к экзаменам. Фото: vnedorozhnik.net.ua

Украинцы создали приложение ПДД.ai с искусственным интеллектом и виртуальным помощником для быстрой подготовки к экзамену на получение водительского удостоверения. Приложением можно пользоваться даже без доступа к интернету.

Об этом сообщил dev.ua

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Основа приложения

Создатели ПДД.ai — разработчик Александр Павелко и дизайнер Елизавета Горбачева из Днепра — в основу приложения взяли исключительно реальные вопросы и теоретические материалы из официальных источников.

"Мы хотели создать продукт, который отличается двумя ключевыми особенностями: использованием искусственного интеллекта, простотой и понятностью интерфейса для пользователей любого возраста — от подростков до людей старшего поколения", — отметил Александр.

Сначала приложение будет полностью бесплатным для всех пользователей, включая функции на базе ИИ. Модели монетизации разработчики только обсуждают.

Особенности ПДД.ai

В приложение интегрирован виртуальный помощник Дорожко — интеллектуальная система на базе ChatGPT. Он выполняет роль цифрового наставника, который не только помогает усваивать правила дорожного движения, но и мотивирует пользователя. Он простыми словами объясняет сложные темы, отвечает на вопросы и поддерживает процесс обучения, как реальный преподаватель. Также приложение содержит интерактивные задания и минимум сухой теории.

Реализована функция локального сохранения данных. Так как все необходимые учебные материалы и тесты загружаются на устройство сразу при установке приложения, то проходить тесты и учиться можно без подключения к интернету.

Ранее мы писали, как быстро записаться на получение прав в сервисный центр МВД. Также сообщалось, кто в Украине должен обновить водительские права под угрозой штрафа.