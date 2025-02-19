Сколько заплатит автомобилист за несвоевременное обновление водительских прав

Кто в Украине должен обновить права водителя под угрозой штрафа
В случае изменения персональных данных, водители в Украине обязаны обновить водительское удостоверение в течение 10 дней. Если автомобилист этого не сделает, то последствия могут быть для него очень неприятными, и не только из-за штрафа.
Об этом напомнила Avtosota.
Когда нужно обновить права
- В случае изменения фамилии, имени или отчества.
- В случае изменения других персональных данных, которые влияют на юридическую идентификацию водителя.
- В случае изменения медицинских показаний, если они требуют внесения корректировок в категорию водительских прав.
Согласно ПДД, после изменения данных водитель имеет 10 дней на замену удостоверения. В противном случае документ считается недействительным, а управление транспортным средством с такими правами приравнивается к езде без удостоверения.
Санкции за задержку
Если водитель управляет автомобилем с недействительными правами, он получит штраф 3400 грн. В случае повторного нарушения в течение года санкции могут увеличиться, а водитель может потерять право управлять транспортным средством.
Как обновить документ
Современные цифровые сервисы делают замену прав быстрым и удобным процессом, позволяя получить новый документ без очередей и сложных процедур.
- Через приложение "Дія" — можно подать онлайн-заявку и получить электронные права.
- В сервисных центрах МВД — при наличии паспорта, ИНН и документа, подтверждающего изменение данных.
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