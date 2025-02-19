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Кто в Украине должен обновить права водителя под угрозой штрафа

19 февраля 2025 06:00
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Сколько заплатит автомобилист за несвоевременное обновление водительских прав
Водительское удостоверение. Фото: avtoradio.ua
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

В случае изменения персональных данных, водители в Украине обязаны обновить водительское удостоверение в течение 10 дней. Если автомобилист этого не сделает, то последствия могут быть для него очень неприятными, и не только из-за штрафа.

Об этом напомнила Avtosota.

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Когда нужно обновить права

  • В случае изменения фамилии, имени или отчества.
  • В случае изменения других персональных данных, которые влияют на юридическую идентификацию водителя.
  • В случае изменения медицинских показаний, если они требуют внесения корректировок в категорию водительских прав.

Согласно ПДД, после изменения данных водитель имеет 10 дней на замену удостоверения. В противном случае документ считается недействительным, а управление транспортным средством с такими правами приравнивается к езде без удостоверения.

Санкции за задержку

Если водитель управляет автомобилем с недействительными правами, он получит штраф 3400 грн. В случае повторного нарушения в течение года санкции могут увеличиться, а водитель может потерять право управлять транспортным средством.

Как обновить документ

Современные цифровые сервисы делают замену прав быстрым и удобным процессом, позволяя получить новый документ без очередей и сложных процедур.

  • Через приложение "Дія" — можно подать онлайн-заявку и получить электронные права.
  • В сервисных центрах МВД — при наличии паспорта, ИНН и документа, подтверждающего изменение данных.

Ранее мы писали, за что могут забрать водительские права навсегда. Также объясняли, как водить авто с европейскими правами в Украине.

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