Скільки заплатить автомобіліст за несвоєчасне оновлення водійських прав

Посвідчення водія. Фото: avtoradio.ua

У разі зміни персональних даних, водії в Україні зобов’язані оновити посвідчення водія протягом 10 днів. Якщо автомобіліст цього не зробить, то наслідки можуть бути для нього дуже неприємними, й не лише через штраф.

Про це нагадала Avtosota.

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Коли потрібно оновити права

У разі зміни прізвища, імені чи по батькові.

У разі зміни інших персональних даних, які впливають на юридичну ідентифікацію водія.

У разі зміни медичних показань, якщо вони вимагають внесення коригувань до категорії прав водія.

Згідно з ПДР, після зміни даних водій має 10 днів на заміну посвідчення. В іншому випадку документ вважається недійсним, а керування транспортним засобом з такими правами прирівнюється до їзди без посвідчення.

Санкції за затримку

Якщо водій керує автомобілем з недійсними правами, він отримає штраф 3400 грн. У разі повторного порушення протягом року санкції можуть збільшитися, а водій може втратити право керувати транспортним засобом.

Як оновити документ

Сучасні цифрові сервіси роблять заміну прав швидким та зручним процесом, дозволяючи отримати новий документ без черг та складних процедур.

Через додаток "Дія" — можна подати онлайн-заявку та отримати електронні права.

У сервісних центрах МВС — за наявності паспорта, ІПН та документа, що підтверджує зміну даних.

Раніше ми писали, за що можуть забрати водійські права назавжди. Також пояснювали, як водити авто з європейськими правами в Україні.