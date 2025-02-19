Скільки заплатить автомобіліст за несвоєчасне оновлення водійських прав

Хто в Україні має оновити водійські права під загрозою штрафу
У разі зміни персональних даних, водії в Україні зобов’язані оновити посвідчення водія протягом 10 днів. Якщо автомобіліст цього не зробить, то наслідки можуть бути для нього дуже неприємними, й не лише через штраф.
Про це нагадала Avtosota.
Коли потрібно оновити права
- У разі зміни прізвища, імені чи по батькові.
- У разі зміни інших персональних даних, які впливають на юридичну ідентифікацію водія.
- У разі зміни медичних показань, якщо вони вимагають внесення коригувань до категорії прав водія.
Згідно з ПДР, після зміни даних водій має 10 днів на заміну посвідчення. В іншому випадку документ вважається недійсним, а керування транспортним засобом з такими правами прирівнюється до їзди без посвідчення.
Санкції за затримку
Якщо водій керує автомобілем з недійсними правами, він отримає штраф 3400 грн. У разі повторного порушення протягом року санкції можуть збільшитися, а водій може втратити право керувати транспортним засобом.
Як оновити документ
Сучасні цифрові сервіси роблять заміну прав швидким та зручним процесом, дозволяючи отримати новий документ без черг та складних процедур.
- Через додаток "Дія" — можна подати онлайн-заявку та отримати електронні права.
- У сервісних центрах МВС — за наявності паспорта, ІПН та документа, що підтверджує зміну даних.
Раніше ми писали, за що можуть забрати водійські права назавжди. Також пояснювали, як водити авто з європейськими правами в Україні.
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