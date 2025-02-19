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Хто в Україні має оновити водійські права під загрозою штрафу

19 лютого 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Скільки заплатить автомобіліст за несвоєчасне оновлення водійських прав
Посвідчення водія. Фото: avtoradio.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

У разі зміни персональних даних, водії в Україні зобов’язані оновити посвідчення водія протягом 10 днів. Якщо автомобіліст цього не зробить, то наслідки можуть бути для нього дуже неприємними, й не лише через штраф.

Про це нагадала Avtosota.

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Коли потрібно оновити права

  • У разі зміни прізвища, імені чи по батькові.
  • У разі зміни інших персональних даних, які впливають на юридичну ідентифікацію водія.
  • У разі зміни медичних показань, якщо вони вимагають внесення коригувань до категорії прав водія.

Згідно з ПДР, після зміни даних водій має 10 днів на заміну посвідчення. В іншому випадку документ вважається недійсним, а керування транспортним засобом з такими правами прирівнюється до їзди без посвідчення.

Санкції за затримку

Якщо водій керує автомобілем з недійсними правами, він отримає штраф 3400 грн. У разі повторного порушення протягом року санкції можуть збільшитися, а водій може втратити право керувати транспортним засобом.

Як оновити документ

Сучасні цифрові сервіси роблять заміну прав швидким та зручним процесом, дозволяючи отримати новий документ без черг та складних процедур.

  • Через додаток "Дія" — можна подати онлайн-заявку та отримати електронні права.
  • У сервісних центрах МВС — за наявності паспорта, ІПН та документа, що підтверджує зміну даних.

Раніше ми писали, за що можуть забрати водійські права назавжди. Також пояснювали, як водити авто з європейськими правами в Україні.

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