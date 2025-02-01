Где можно управлять авто без водительского удостоверения

Польская полиция. Фото: auto-swiat.pl

Водителям в Польше достаточно иметь при себе паспорт, а не возит все время в автомобиле права, техпаспорт на машину и страховой полис. Реестр, к которому имеет доступ полиция, ответит на все вопросы.

Об этом написал Auto24

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Как проверяют документы

Польская полиция имеет доступ к Центральному реестру транспортных средств и водителей CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Поэтому во время остановки на дороге офицер патрульной полиции может быстро проверить состояние страхования транспортного средства, наличие у водителя удостоверения на право управления автомобилем и категорию допуска.

Понятно, что полицейские проверяют информацию на основании паспорта водителя или доступа к приложению mObywatel. В случае отсутствия такого документа водителя ждет временная остановка для выяснения и подтверждения его личности.

Важно для украинцев

Не обязательность техпаспорта распространяется только на автомобили, зарегистрированные в Польше. Если на транспортном средстве иностранные номера, то техпаспорт необходимо иметь при себе. В случае его отсутствия во время проверки это может стоить штрафа до 500 злотых (5200 грн).

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