Где можно управлять авто без водительского удостоверения

Где водителям можно ездить на авто без водительских прав
Водителям в Польше достаточно иметь при себе паспорт, а не возит все время в автомобиле права, техпаспорт на машину и страховой полис. Реестр, к которому имеет доступ полиция, ответит на все вопросы.
Об этом написал Auto24
Как проверяют документы
Польская полиция имеет доступ к Центральному реестру транспортных средств и водителей CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Поэтому во время остановки на дороге офицер патрульной полиции может быстро проверить состояние страхования транспортного средства, наличие у водителя удостоверения на право управления автомобилем и категорию допуска.
Понятно, что полицейские проверяют информацию на основании паспорта водителя или доступа к приложению mObywatel. В случае отсутствия такого документа водителя ждет временная остановка для выяснения и подтверждения его личности.
Важно для украинцев
Не обязательность техпаспорта распространяется только на автомобили, зарегистрированные в Польше. Если на транспортном средстве иностранные номера, то техпаспорт необходимо иметь при себе. В случае его отсутствия во время проверки это может стоить штрафа до 500 злотых (5200 грн).
Ранее мы писали, какие штрафы за нарушение ПДД в Украине в 2025 году. Также сообщали о специальных зимних штрафах для водителей в Польше.
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