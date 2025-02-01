Де можна керувати авто без посвідчення водія

Де водіям можна їздити на авто без посвідчення водія
Водіям у Польщі достатньо мати при собі паспорт, а не возить весь час в автомобілі права, техпаспорт на машину та страховий поліс. Реєстр, до якого має доступ поліція, відповість на усі запитання.
Про це написав Auto24
Як перевіряють документи
Польська поліція має доступ до Центрального реєстру транспортних засобів та водіїв CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Тому під час зупинки на дорозі офіцер патрульної поліції може швидко перевірити стан страхування транспортного засобу, наявність у водія посвідчення на право управління автомобілем та категорію допуску.
Зрозуміло, що поліцейські перевіряють інформацію на підставі паспорта водія чи доступу до додатка mObywatel. У разі відсутності такого документа водія чекає тимчасова зупинка для з’ясування та підтвердження його особи.
Важливо для українців
Не обов’язковість техпаспорта поширюється лише на автомобілі, зареєстровані в Польщі. Якщо на транспортному засобі іноземні номери, то техпаспорт необхідно мати при собі. У разі його відсутності під час перевірки це може коштувати штрафу до 500 злотих (5200 грн).
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