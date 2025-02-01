Де можна керувати авто без посвідчення водія

Польська поліція. Фото: auto-swiat.pl

Водіям у Польщі достатньо мати при собі паспорт, а не возить весь час в автомобілі права, техпаспорт на машину та страховий поліс. Реєстр, до якого має доступ поліція, відповість на усі запитання.

Про це написав Auto24

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Як перевіряють документи

Польська поліція має доступ до Центрального реєстру транспортних засобів та водіїв CEPiK (Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców). Тому під час зупинки на дорозі офіцер патрульної поліції може швидко перевірити стан страхування транспортного засобу, наявність у водія посвідчення на право управління автомобілем та категорію допуску.

Зрозуміло, що поліцейські перевіряють інформацію на підставі паспорта водія чи доступу до додатка mObywatel. У разі відсутності такого документа водія чекає тимчасова зупинка для з’ясування та підтвердження його особи.

Важливо для українців

Не обов’язковість техпаспорта поширюється лише на автомобілі, зареєстровані в Польщі. Якщо на транспортному засобі іноземні номери, то техпаспорт необхідно мати при собі. У разі його відсутності під час перевірки це може коштувати штрафу до 500 злотих (5200 грн).

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