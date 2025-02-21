В Україні запустили застосунок зі штучним інтелектом для вивчення ПДР

Самостійна підготовка до іспитів. Фото: vnedorozhnik.net.ua

Українці створили застосунок ПДР.ai зі штучним інтелектом та віртуальним помічником для швидкої підготовки до іспиту на отримання посвідчення водія. Додатком можна користуватися навіть без доступу до інтернету.

Про це повідомив dev.ua

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Основа застосунку

Творці ПДР.ai — розробник Олександр Павелко та дизайнерка Єлизавета Горбачова з Дніпра — в основу додатка взяли виключно реальні питання та теоретичні матеріали з офіційних джерел.

"Ми хотіли створити продукт, який вирізняється двома ключовими особливостями: використанням штучного інтелекту, простотою та зрозумілістю інтерфейсу для користувачів будь-якого віку — від підлітків до людей старшого покоління", — зазначив Олександр.

Спочатку застосунок буде повністю безплатним для всіх користувачів, включно з функціями на базі ШІ. Моделі монетизації розробники лише обговорюють.

Особливості ПДР.ai

У додаток інтегровано віртуального помічника Дорожко — інтелектуальну систему на базі ChatGPT. Він виконує роль цифрового наставника, який не лише допомагає засвоювати правила дорожнього руху, а й мотивує користувача. Він простими словами пояснює складні теми, відповідає на запитання та підтримує процес навчання, як реальний викладач. Також додаток містить інтерактивні завдання та мінімум сухої теорії.

Реалізовано функцію локального збереження даних. Позаяк усі необхідні навчальні матеріали та тести завантажуються на пристрій одразу під час встановлення застосунку, то проходити тести та навчатися можна без підключення до інтернету.

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