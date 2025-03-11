Украинские водительские права: где в мире их признают, а где — нет

Украинское водительское удостоверение. Фото: apostrophe.ua

Согласно Венской Конвенции о дорожном движении 1968 года, 88 стран мира признают украинские водительские права. Для путешествия на авто в 44 государствах от водителей требуют международное удостоверение.

Об этом сообщило МВД.

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Как получить международное водительское удостоверение

Этот документ выдают на основании национального водительского удостоверения в территориальных сервисных центрах МВД сроком на три года (срок действия международного удостоверения не должен превышать срок действия национального водительского удостоверения). Выдача (обмен) документа осуществляется без сдачи экзаменов. Международное водительское удостоверение без наличия национального не является действительным.

Для получения или обмена международного водительского удостоверения необходимо обратиться в сервисный центр МВД со следующими документами:

оригинал и копия национального водительского удостоверения;

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты прилагается справка о регистрации места жительства лица);

паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

фотография размером 3,5х4,5 см на матовой бумаге;

платежный документ (квитанция), удостоверяющий оплату административной услуги.

Срок предоставления услуги — до 5 рабочих дней со дня подачи необходимых документов.

Страны, в которых действует украинское водительское удостоверение

Источник: МВД Украины

Страны, в которых требуют международное водительское удостоверение

Источник: МВД Украины

Ранее мы писали, почему около 80% проваливают экзамены на водительские права в Украине. Также сообщалось, где водителям можно ездить на авто без водительского удостоверения.