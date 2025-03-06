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Який штраф за їзду на автомобілі з причепом

6 березня 2025 06:00
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Які штрафи за порушення правил їзди на авто з причепом
Авто з причепом. Фото: automoto.ua
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Водіння автомобіля з причепом має свої особливості, тому водіям важливо знати всі правила й обмеження. Нехтування цими нюансами може призвести до штрафів та інших проблем.

Про це написав SUV News.

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  • Категорія прав

З причепом вагою до 750 кг можна їздити з категорії B. Якщо маса автопотяга (вага авто + вага причепа) перевищує 3,5 т, потрібна категорія BE. За керування причепом без потрібної категорії штраф становить 3400 грн.

  • Світлові сигнали та гальмівна система

У причепа повинні дублюватися світлові сигнали (стоп-сигнали, поворотники, габарити). Якщо маса понад 750 кг, необхідна автономна гальмівна система, синхронізована з машиною.

  • Державна реєстрація

Причіп — окремий транспортний засіб. Тому його потрібно зареєструвати в СЦ МВС. Після реєстрації власнику видається номерний знак. За їзду з незареєстрованим причепом накладається штраф 850 грн.

  • Документи

Водій зобов’язаний мати документи не тільки на машину, а й на причіп. У разі їх відсутності може бути виписано адміністративний штраф 425 грн.

  • Швидкісний режим

На трасі з обмеженням швидкості до 90 км/год для машин з причепом ліміт становить 70 км/год. У населених пунктах можуть діяти окремі ліміти.

Раніше ми писали, які штрафи без порушення ПДР можуть отримати водії. Також пояснювали, коли поліція не може оштрафувати за перевищення швидкості.

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