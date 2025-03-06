Які штрафи за порушення правил їзди на авто з причепом

Який штраф за їзду на автомобілі з причепом
Водіння автомобіля з причепом має свої особливості, тому водіям важливо знати всі правила й обмеження. Нехтування цими нюансами може призвести до штрафів та інших проблем.
Про це написав SUV News.
- Категорія прав
З причепом вагою до 750 кг можна їздити з категорії B. Якщо маса автопотяга (вага авто + вага причепа) перевищує 3,5 т, потрібна категорія BE. За керування причепом без потрібної категорії штраф становить 3400 грн.
- Світлові сигнали та гальмівна система
У причепа повинні дублюватися світлові сигнали (стоп-сигнали, поворотники, габарити). Якщо маса понад 750 кг, необхідна автономна гальмівна система, синхронізована з машиною.
- Державна реєстрація
Причіп — окремий транспортний засіб. Тому його потрібно зареєструвати в СЦ МВС. Після реєстрації власнику видається номерний знак. За їзду з незареєстрованим причепом накладається штраф 850 грн.
- Документи
Водій зобов’язаний мати документи не тільки на машину, а й на причіп. У разі їх відсутності може бути виписано адміністративний штраф 425 грн.
- Швидкісний режим
На трасі з обмеженням швидкості до 90 км/год для машин з причепом ліміт становить 70 км/год. У населених пунктах можуть діяти окремі ліміти.
Раніше ми писали, які штрафи без порушення ПДР можуть отримати водії. Також пояснювали, коли поліція не може оштрафувати за перевищення швидкості.
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