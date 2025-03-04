За що штрафують водіїв навіть без порушення ПДР

Огляд багажника поліцією. Фото: dp.informator.ua

Водій може отримати штраф не лише за порушення правил дорожнього руху, адже існують випадки, коли автомобіліст може залишитися без величезної суми за перевезення певних предметів. Про це варто знати, щоб не втрапити в халепу, адже незнання закону не звільняє порушника від відповідальності.

Про три вантажі, за які світить штраф, написав AmperCar.

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Штраф до 80 000 грн

Водій не має права перевозити мисливський трофей без належного оформлення. Наприклад, за нелегальне перевезення м’яса лося без супровідних документів загрожує штраф до 80 000 грн. Це пов’язано із законодавством про охорону навколишнього середовища та боротьбою з браконьєрством.

Штраф до 51 000 грн

Перевезення деревини невідомого походження без документів є серйозним порушенням. Водій може отримати штраф у розмірі 1 530 грн, а якщо буде доведено значну шкоду природі — до 51 000 грн. Йдеться про боротьбу з незаконною вирубкою лісів та нелегальною торгівлею деревиною.

Штраф 510 грн

Якщо водій везе понад 60 л бензину або дизельного пального в каністрах, він може отримати штраф у розмірі 510 грн. Таке обмеження пояснюється підвищеним ризиком пожежної небезпеки та можливими порушеннями правил зберігання вибухонебезпечних речовин.

Раніше ми писали, коли поліція не може оштрафувати водія за перевищення швидкості. Також пояснювали, де можна отримати штраф 500 000 євро за поширене в Україні порушення.