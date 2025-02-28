Де можна отримати 500 000 євро штрафу за поширене в Україні порушення

Порушення правил паркування. Фото: УНІАН

Українська система покарань водіїв за порушення правил дорожнього руху досить ліберальна, особливо у порівнянні з іншими країнами Європі. Наприклад, різниця у сумах штрафів між Україною та Німеччиною становить прірву, про що варто пам’ятати українським автолюбителям за кордоном.

Про це написав Avtopilot.

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Різниця у штрафах

Штрафи в Німеччині за серйозні порушення можуть перевищувати українські в тисячі разів. Наприклад, паркування на місці для людей з інвалідністю в Баварії може обійтись порушнику до 500 000 євро. Водночас в Україні максимальний штраф за таке ж порушення становить 1700 грн (близько 40 євро).

Особливістю німецької системи є залежність розміру штрафу від доходу порушника. Тобто, чим вищий дохід, тим більший штраф. В Україні діє система знижок — при оплаті протягом 10 днів штраф зменшується на 50%.

Система балів

У Німеччині діє комплексна система покарань, яка включає три рівні впливу: грошові штрафи, бальна система Flensburg та можливість тимчасового або постійного позбавлення прав. В Україні відсутні бали, що дозволяє порушникам-рецидивістам уникати серйозної відповідальності.

За перевищення швидкості в місті на 21-25 км/год німецький водій заплатить 115 євро та отримає один штрафний бал. При накопиченні восьми штрафних балів водій автоматично втрачає право керування транспортним засобом. В Україні ж за перевищення швидкості на 20-50 км/год передбачено штраф 340 грн (близько 8 євро).

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