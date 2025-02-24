Як поліція вираховує несправні авто — відповідь патрульного

Поліція перевіряє авто. Фото: УНІАН

Контроль технічного стану автомобіля є критично важливим для безпеки водіїв та пасажирів. Патрульний розповів, як поліція виявляє транспортні засоби з поломками на дорозі та які штрафи водіям передбачені за це.

Про це написала "Твоя машина".

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Головні ознаки

Неробочий або пошкоджений поворотник, фару або габаритні вогні можна легко побачити в темний час доби. Проблеми з шинами помітні за пошкодженнями гуми, а несправність гальмівної системи виявляється за витоком технічної рідини або сигналом ABS на приладовій панелі.

Додатковими індикаторами несправностей можуть бути занадто гучний вихлоп, відсутність звукового сигналу під час натискання на клаксон, запах бензину або гару. Також поломки може видавати нерівномірний рух авто: часті ривки, рух на малій швидкості тощо.

Яке покарання

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачає одразу кілька покарань за експлуатацію несправного автомобіля.

Згідно зі ст. 121 ч. 1 КУпАП, за керування водієм транспортним засобом (ТЗ), що має несправності системи гальмового або рульового керування, тягово-зчіпного пристрою, зовнішніх світлових приладів чи інші технічні несправності накладається штраф 340 грн. Якщо такий ТЗ використовується для надання послуг з перевезення пасажирів, штраф становить 680 грн (ст. 121 ч. 2 КУпАП).

У разі повторного вчинення таких порушень протягом року накладається штраф від 850 до 1700 грн з позбавленням права керування транспортними засобами на термін від трьох до шести місяців або адміністративний арешт водія від п’яти до 10 діб (ст. 121 ч. 4 КУпАП).

Раніше ми писали, який штраф за не пропуск пішохода на переході у 2025 році. Також повідомлялося, що водіїв в Україні почали штрафувати за права з "Дії".