Який штраф чекає на водіїв за неправильний проїзд пішохідного переходу

Авто на пішохідному переході. Фото: Pixabay

Українські правоохоронці посилили нагляд над дотриманням правил проїзду пішохідних переходів. За не надання переваги пішоходам водіям загрожує штраф.

Про це нагадала Патрульна поліція.

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Що кажуть правила

Згідно з пунктом 18.1 ПДР України, водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

Також не варто забувати пункт 18.4 ПДР. Якщо перед нерегульованим пішохідним переходом зменшує швидкість чи зупинився автомобіль, то водії інших транспортних засобів на сусідніх смугах, повинні зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися та можуть відновити рух лише переконавшись, що на пішохідному переході немає пішоходів, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

Як карають порушників

Водії, які нехтують цим правилам та не надають перевагу у русі пішоходам на пішохідних переходах, отримують постанову за ч. 1 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП. Санкція цієї статті передбачає штраф у розмірі 340 грн.

Раніше ми писали, що водіїв в Україні почали штрафувати за права з "Дії". Також повідомлялося, коли в Україні штрафують не лише водія, а й пасажирів.