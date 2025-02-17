До 9000 грн — в Україні з’явилися нові штрафи для водіїв

Сплата штрафу. Фото: УНІАН

За новими правилами, проїзд на будь-якому механічному транспортному засобі територіями природно-заповідного фонду України заборонений, та каратиметься чималенькими штрафами. Річ у тім, що набув чинності Закон № 4188-IX, який вносить зміни до законодавства про заповідники.

Про це написав MMR.

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Для громадян — від 153 до 408 грн.

Для посадових осіб — від 255 до 510 грн.

Яка сума компенсації

Також порушники зобов’язані компенсувати збитки за кожні 100 метрів незаконного проїзду:

на мопеді, мотоциклі, моторолері — 4020,80 грн;

на легковому автомобілі, мікроавтобусі, пікапі — 6428,80 грн;

на автобусі, вантажному автомобілі — 8848,00 грн.

За словами авторів закону, основною метою нових правил є збереження екосистем та мінімізація негативного впливу руху механічного транспорту на природні території. Це крок до захисту унікальних біотопів та підтримки природної рівноваги.

Наразі випадків виписування штрафів за порушення нових норм ще не зафіксовано, проте водіям варто бути обережними.

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