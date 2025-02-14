Найбільші штрафи для водіїв в Україні у 2025 році

Поліція. Фото: politeka.net

Якщо після потрапляння в ДТП, ще до приїзду поліції у водія виникла ідея зняти стрес ковтком спиртного, то подібні думки потрібно миттєво проганяти. Адже такі дії входять до трійки адміністративних правопорушень з найбільшими штрафами.

За що українських водіїв карають особливо жорстко нагадав SUV News.

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Вживання алкоголю після ДТП

Те, що водій потрапив в аварію абсолютно тверезим та навіть не є винуватцем події, поліцію не вразить. Довести це буде майже неможливим. Закон категорично забороняє розслаблятися у такий спосіб до приїзду поліції. Незалежно від обставин порушнику загрожує штраф 34 000 грн.

Водіння після позбавлення прав

Якщо суд позбавив водія права керувати транспортним засобом, а він попри це сів за кермо, то отримає на першій же зупинці поліцією штраф 20 400 грн. У разі повторного порушення доведеться розпрощатися з 40 800 грн та додатково провести без прав від п’яти до семи років.

Їзда під алкоголем або наркотиками

Їзда на підпитку на перший раз карається штрафом 17 000 грн та позбавленням права водити машину на один рік. Якщо поліція спіймає п’яним за кермом повторно, то сума штрафу зросте 34 000 грн, його позбавлять прав на три роки, можливо вилучать авто та дадуть 10 діб арешту. Якщо до людини не дійшло й він попався втретє, то порушника оштрафують на 51 000 грн, заберуть прав на 10 років, а машину конфіскують.

Раніше ми повідомляли, який штраф за махання рукою за кермом. Також писали, що водію завжди потрібно мати в автомобілі під загрозою позбавлення прав.