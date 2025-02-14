Самые большие штрафы для водителей в Украине в 2025 году

Полиция. Фото: politeka.net

Если после попадания в ДТП, еще до приезда полиции у водителя возникла идея снять стресс глотком спиртного, то подобные мысли нужно мгновенно отгонять. Ведь такие действия входят в тройку административных правонарушений с самыми большими штрафами.

За что украинских водителей наказывают особенно жестко напомнил SUV News.

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То, что водитель попал в аварию абсолютно трезвым и даже не является виновником происшествия, полицию не впечатлит. Доказать это будет почти невозможным. Закон категорически запрещает расслабляться таким образом до приезда полиции. Независимо от обстоятельств нарушителю грозит штраф 34 000 грн.

Вождение после лишения прав

Если суд лишил водителя права управлять транспортным средством, а он несмотря на это сел за руль, то получит на первой же остановке полицией штраф 20 400 грн. В случае повторного нарушения придется распрощаться с 40 800 грн и дополнительно провести без прав от пяти до семи лет.

Езда под алкоголем или наркотиками

Езда в нетрезвом виде на первый раз наказывается штрафом 17 000 грн и лишением права водить машину на один год. Если полиция поймает пьяным за рулем повторно, то сумма штрафа возрастет 34 000 грн, его лишат прав на три года, возможно изымут авто и дадут 10 суток ареста. Если до человека не дошло и он попался в третий раз, то нарушителя оштрафуют на 51 000 грн, заберут права на 10 лет, а машину конфискуют.

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