До 9000 грн — в Украине появились новые штрафы для водителей

Уплата штрафа. Фото: УНИАН

По новым правилам, проезд на любом механическом транспортном средстве по территориям природно-заповедного фонда Украины запрещен, и будет караться немаленькими штрафами. Дело в том, что вступил в силу Закон № 4188-IX, который вносит изменения в законодательство о заповедниках.

Об этом написал MMR.

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Для граждан — от 153 до 408 грн.

Для должностных лиц — от 255 до 510 грн.

Какая сумма компенсации

Также нарушители обязаны компенсировать убытки за каждые 100 метров незаконного проезда:

на мопеде, мотоцикле, мотороллере — 4020,80 грн;

на легковом автомобиле, микроавтобусе, пикапе — 6428,80 грн;

на автобусе, грузовом автомобиле — 8848,00 грн.

По словам авторов закона, основной целью новых правил является сохранение экосистем и минимизация негативного влияния движения механического транспорта на природные территории. Это шаг к защите уникальных биотопов и поддержания природного равновесия.

Сейчас случаев выписывания штрафов за нарушение новых норм еще не зафиксировано, однако водителям стоит быть осторожными.

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