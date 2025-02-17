До 9000 грн — в Украине появились новые штрафы для водителей

Новые штрафы для водителей до 9000 грн
По новым правилам, проезд на любом механическом транспортном средстве по территориям природно-заповедного фонда Украины запрещен, и будет караться немаленькими штрафами. Дело в том, что вступил в силу Закон № 4188-IX, который вносит изменения в законодательство о заповедниках.
Об этом написал MMR.
Какие штрафы за проезд по заповедникам
- Для граждан — от 153 до 408 грн.
- Для должностных лиц — от 255 до 510 грн.
Какая сумма компенсации
Также нарушители обязаны компенсировать убытки за каждые 100 метров незаконного проезда:
- на мопеде, мотоцикле, мотороллере — 4020,80 грн;
- на легковом автомобиле, микроавтобусе, пикапе — 6428,80 грн;
- на автобусе, грузовом автомобиле — 8848,00 грн.
По словам авторов закона, основной целью новых правил является сохранение экосистем и минимизация негативного влияния движения механического транспорта на природные территории. Это шаг к защите уникальных биотопов и поддержания природного равновесия.
Сейчас случаев выписывания штрафов за нарушение новых норм еще не зафиксировано, однако водителям стоит быть осторожными.
Ранее мы писали, когда в Украине штрафуют не только водителя, но и пассажиров. Также напоминали, какой штраф водителям за мобильный телефон в 2025 году.
Читайте Новини.LIVE!