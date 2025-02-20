Українських водіїв штрафують за права з "Дії"

Водіїв в Україні почали штрафувати за права з Дії
Ще у грудні 2022 року український уряд ухвалив постанову № 1299, яка дозволила водіям використовувати лише електронне водійське посвідчення в застосунку "Дія" без пластикового аналога. Водночас це нововведення не зовсім зрозуміло навіть поліції, представники якої за використання віртуальних прав можуть виписати автомобілістам штраф.
Про це повідомив SUV News
Вигадане порушення
Для зручності багато хто з водіїв залишають пластикові або паперові права вдома, а в дорогу вирушають лише цифровим аналогом документа у смартфоні. Якщо їх зупиняє поліція вони просто показують водійське посвідчення з QR-кодом на екрані смартфона.
Сьогодні почастішали випадки, коли деякі правоохоронці наполягають на тому, що "Дію" можна використовувати лише за наявності паперового або пластикового посвідчення особи, а також прав, виготовлених на бланках. Якщо оригіналу водійського посвідчення при собі у водія не виявиться, то оформляють порушення та виписують стягнення на 425 грн.
Коментар юристів
Правники посилаються на Постанову КМУ № 956 від 23.10.2019, яка недвозначно встановлює обов’язок державних органів влади визнавати цифрові аналоги документів з "Дії" за повноцінний документ навіть за відсутності оригіналів. Тому будь-які претензії з цього приводу, а щобільше штрафи, є неправомірними та підлягають оскарженню в суді.
Раніше ми писали, хто в Україні має оновити водійські права під загрозою штрафу. Також розповідали, які найбільші штрафи для водіїв в Україні у 2025 році.
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