Українських водіїв штрафують за права з "Дії"

Водійське посвідчення в "Дії". Фото: proit.ua

Ще у грудні 2022 року український уряд ухвалив постанову № 1299, яка дозволила водіям використовувати лише електронне водійське посвідчення в застосунку "Дія" без пластикового аналога. Водночас це нововведення не зовсім зрозуміло навіть поліції, представники якої за використання віртуальних прав можуть виписати автомобілістам штраф.

Про це повідомив SUV News

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Вигадане порушення

Для зручності багато хто з водіїв залишають пластикові або паперові права вдома, а в дорогу вирушають лише цифровим аналогом документа у смартфоні. Якщо їх зупиняє поліція вони просто показують водійське посвідчення з QR-кодом на екрані смартфона.

Сьогодні почастішали випадки, коли деякі правоохоронці наполягають на тому, що "Дію" можна використовувати лише за наявності паперового або пластикового посвідчення особи, а також прав, виготовлених на бланках. Якщо оригіналу водійського посвідчення при собі у водія не виявиться, то оформляють порушення та виписують стягнення на 425 грн.

Коментар юристів

Правники посилаються на Постанову КМУ № 956 від 23.10.2019, яка недвозначно встановлює обов’язок державних органів влади визнавати цифрові аналоги документів з "Дії" за повноцінний документ навіть за відсутності оригіналів. Тому будь-які претензії з цього приводу, а щобільше штрафи, є неправомірними та підлягають оскарженню в суді.

Раніше ми писали, хто в Україні має оновити водійські права під загрозою штрафу. Також розповідали, які найбільші штрафи для водіїв в Україні у 2025 році.