Украинских водителей штрафуют за права из "Дії"

Водительское удостоверение в "Дії". Фото: proit.ua

Еще в декабре 2022 года украинское правительство приняло постановление № 1299, которое позволило водителям использовать только электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога. В то же время это нововведение не совсем понятно даже полиции, представители которой за использование виртуальных прав могут выписать автомобилистам штраф.

Об этом сообщил SUV News

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Вымышленное нарушение

Для удобства многие водители оставляют пластиковые или бумажные права дома, а в дорогу отправляются только с цифровым аналогом документа в смартфоне. Если их останавливает полиция, они просто показывают водительское удостоверение с QR-кодом на экране смартфона.

Сегодня участились случаи, когда некоторые правоохранители настаивают на том, что "Дію" можно использовать только при наличии бумажного или пластикового удостоверения личности, а также прав, изготовленных на бланках. Если оригинала водительского удостоверения при себе у водителя не окажется, то оформляют нарушение и выписывают штраф на 425 грн.

Комментарий юристов

Юристы ссылаются на Постановление КМУ № 956 от 23.10.2019, которое недвусмысленно устанавливает обязанность государственных органов власти признавать цифровые аналоги документов из "Дії" как полноценный документ даже при отсутствии оригиналов. Поэтому любые претензии по этому поводу, а тем более штрафы, являются неправомерными и подлежат обжалованию в суде.

Ранее мы писали, кто в Украине должен обновить водительские права под угрозой штрафа. Также рассказывали, какие самые большие штрафы для водителей в Украине в 2025 году.