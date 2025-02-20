Украинских водителей штрафуют за права из "Дії"

Водителей в Украине начали штрафовать за права из Дії
Еще в декабре 2022 года украинское правительство приняло постановление № 1299, которое позволило водителям использовать только электронное водительское удостоверение в приложении "Дія" без пластикового аналога. В то же время это нововведение не совсем понятно даже полиции, представители которой за использование виртуальных прав могут выписать автомобилистам штраф.
Об этом сообщил SUV News
Вымышленное нарушение
Для удобства многие водители оставляют пластиковые или бумажные права дома, а в дорогу отправляются только с цифровым аналогом документа в смартфоне. Если их останавливает полиция, они просто показывают водительское удостоверение с QR-кодом на экране смартфона.
Сегодня участились случаи, когда некоторые правоохранители настаивают на том, что "Дію" можно использовать только при наличии бумажного или пластикового удостоверения личности, а также прав, изготовленных на бланках. Если оригинала водительского удостоверения при себе у водителя не окажется, то оформляют нарушение и выписывают штраф на 425 грн.
Комментарий юристов
Юристы ссылаются на Постановление КМУ № 956 от 23.10.2019, которое недвусмысленно устанавливает обязанность государственных органов власти признавать цифровые аналоги документов из "Дії" как полноценный документ даже при отсутствии оригиналов. Поэтому любые претензии по этому поводу, а тем более штрафы, являются неправомерными и подлежат обжалованию в суде.
Ранее мы писали, кто в Украине должен обновить водительские права под угрозой штрафа. Также рассказывали, какие самые большие штрафы для водителей в Украине в 2025 году.
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