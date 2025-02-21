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Какой штраф за не пропуск пешехода на переходе в 2025 году

21 февраля 2025 01:20
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Какой штраф ждет водителей за неправильный проезд пешеходного перехода
Авто на пешеходном переходе. Фото: Pixabay
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Украинские правоохранители усилили надзор над соблюдением правил проезда пешеходных переходов. За непредоставление преимущества пешеходам водителям грозит штраф.

Об этом напомнила Патрульная полиция.

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Что говорят правила

Согласно пункту 18.1 ПДД Украины, водитель транспортного средства, приближающегося к нерегулируемому пешеходному переходу, на котором находятся пешеходы, должен снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы уступить дорогу пешеходам, для которых может быть создано препятствие или опасность.

Также не стоит забывать пункт 18.4 ПДД. Если перед нерегулируемым пешеходным переходом сбавляет скорость или остановился автомобиль, то водители других транспортных средств на соседних полосах, должны сбавить скорость, а в случае необходимости остановиться и могут возобновить движение только убедившись, что на пешеходном переходе нет пешеходов, для которых может быть создано препятствие или опасность.

Как наказывают нарушителей

Водители, которые пренебрегают этим правилам и не предоставляют преимущество в движении пешеходам на пешеходных переходах, получают постановление по ч. 1 ст. 122 (Нарушение правил дорожного движения) КУоАП. Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере 340 грн.

Ранее мы писали, что водителей в Украине начали штрафовать за права из "Дії". Также сообщалось, когда в Украине штрафуют не только водителя, но и пассажиров.

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