Как полиция вычисляет неисправные авто — ответ патрульного

Полиция проверяет авто. Фото: УНИАН

Контроль технического состояния автомобиля является критически важным для безопасности водителей и пассажиров. Патрульный рассказал, как полиция обнаруживает транспортные средства с поломками на дороге и какие штрафы водителям предусмотрены за это.

Об этом написала "Твоя машина".

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Главные признаки

Нерабочий или поврежденный поворотник, фару или габаритные огни можно легко увидеть в темное время суток. Проблемы с шинами заметны по повреждениям резины, а неисправность тормозной системы обнаруживается по утечке технической жидкости или сигналу ABS на приборной панели.

Дополнительными индикаторами неисправностей могут быть слишком громкий выхлоп, отсутствие звукового сигнала при нажатии на клаксон, запах бензина или гари. Также поломки может выдавать неравномерное движение авто: частые рывки, движение на малой скорости и т.д.

Какое наказание

Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусматривает сразу несколько наказаний за эксплуатацию неисправного автомобиля.

Согласно ст. 121 ч. 1 КУоАП, за управление водителем транспортным средством (ТС), имеющим неисправности системы тормозного или рулевого управления, тягово-сцепного устройства, внешних световых приборов или другие технические неисправности налагается штраф 340 грн. Если такое ТС используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров, штраф составляет 680 грн (ст. 121 ч. 2 КУоАП).

В случае повторного совершения таких нарушений в течение года налагается штраф от 850 до 1700 грн с лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев или административный арест водителя от пяти до 10 суток (ст. 121 ч. 4 КУоАП).

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