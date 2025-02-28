Где можно получить 500 000 евро штрафа за распространенное в Украине нарушение

Нарушение правил парковки. Фото: УНИАН

Украинская система наказаний водителей за нарушение правил дорожного движения достаточно либеральна, особенно по сравнению с другими странами Европы. Например, разница в суммах штрафов между Украиной и Германией составляет пропасть, о чем стоит помнить украинским автолюбителям за рубежом.

Об этом написал Avtopilot.

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Разница в штрафах

Штрафы в Германии за серьезные нарушения могут превышать украинские в тысячи раз. Например, парковка на месте для людей с инвалидностью в Баварии может обойтись нарушителю до 500 000 евро. В то же время в Украине максимальный штраф за такое же нарушение составляет 1700 грн (около 40 евро).

Особенностью немецкой системы является зависимость размера штрафа от дохода нарушителя. То есть, чем выше доход, тем больше штраф. В Украине действует система скидок — при оплате в течение 10 дней штраф уменьшается на 50%.

Система баллов

В Германии действует комплексная система наказаний, которая включает три уровня воздействия: денежные штрафы, бальная система Flensburg и возможность временного или постоянного лишения прав. В Украине отсутствуют баллы, что позволяет нарушителям-рецидивистам избегать серьезной ответственности.

За превышение скорости в городе на 21-25 км/ч немецкий водитель заплатит 115 евро и получит один штрафной балл. При накоплении восьми штрафных баллов водитель автоматически теряет право управления транспортным средством. В Украине же за превышение скорости на 20-50 км/ч предусмотрен штраф 340 грн (около 8 евро).

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