Коли поліція не має права фіксувати перевищення швидкості

Поліція з TrueCam. Фото: Патрульна поліція Києва

Автоматичні камери та портативні радарні системи TrueCam забезпечують контроль над перевищенням швидкості в Україні, проте не завжди результати їх роботи є коректними. Які можливості оскарження штрафів за перевищення швидкості мають українські водії.

Про це написав Avtopilot.

Читайте також:

Некоректна робота камер

Камери автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху документують протиправну поведінку та визначають власника автомобіля за номерним знаком. Проте можливі технічні похибки, зокрема некоректна фіксація швидкості через несприятливі погодні умови або помилка в розпізнаванні номерного знака.

Коли радар неможливий

Поліціянти не мають права застосовувати ручні радари TrueCam в умовах сильного дощу, туману або снігу, якщо відстань між пристроєм та автомобілем менш як 15 м або більш як 61 м, а також коли вимірювання проводиться на нерівній поверхні або під кутом. У таких випадках штраф може бути оскаржений.

Якщо водій впевнений, що штраф був накладений незаконно, він має право перевірити дані постанови, звернутися до поліції для отримання відеозапису чи фотофіксації порушення, а також подати скаргу до суду.

Раніше ми писали, як поліція розпізнає несправні автомобілі. Також повідомлялося, хто в Україні має оновити водійські права під загрозою штрафу.