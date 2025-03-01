Когда полиция не имеет права фиксировать превышение скорости

Когда полиция не может оштрафовать за превышение скорости
Автоматические камеры и портативные радарные системы TrueCam обеспечивают контроль над превышением скорости в Украине, однако не всегда результаты их работы являются корректными. Какие возможности обжалования штрафов за превышение скорости имеют украинские водители.
Об этом написал Avtopilot.
Некорректная работа камер
Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения документируют противоправное поведение и определяют владельца автомобиля по номерному знаку. Однако возможны технические погрешности, в частности некорректная фиксация скорости из-за неблагоприятных погодных условий или ошибка в распознавании номерного знака.
Когда радар невозможен
Полицейские не имеют права применять ручные радары TrueCam в условиях сильного дождя, тумана или снега, если расстояние между устройством и автомобилем менее 15 м или более 61 м, а также когда измерение проводится на неровной поверхности или под углом. В таких случаях штраф может быть обжалован.
Если водитель уверен, что штраф был наложен незаконно, он имеет право проверить данные постановления, обратиться в полицию для получения видеозаписи или фотофиксации нарушения, а также подать жалобу в суд.
Ранее мы писали, как полиция распознает неисправные автомобили. Также сообщалось, кто в Украине должен обновить водительские права под угрозой штрафа.
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