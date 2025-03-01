Когда полиция не имеет права фиксировать превышение скорости

Полиция с TrueCam. Фото: Патрульная полиция Киева

Автоматические камеры и портативные радарные системы TrueCam обеспечивают контроль над превышением скорости в Украине, однако не всегда результаты их работы являются корректными. Какие возможности обжалования штрафов за превышение скорости имеют украинские водители.

Об этом написал Avtopilot.

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Некорректная работа камер

Камеры автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения документируют противоправное поведение и определяют владельца автомобиля по номерному знаку. Однако возможны технические погрешности, в частности некорректная фиксация скорости из-за неблагоприятных погодных условий или ошибка в распознавании номерного знака.

Когда радар невозможен

Полицейские не имеют права применять ручные радары TrueCam в условиях сильного дождя, тумана или снега, если расстояние между устройством и автомобилем менее 15 м или более 61 м, а также когда измерение проводится на неровной поверхности или под углом. В таких случаях штраф может быть обжалован.

Если водитель уверен, что штраф был наложен незаконно, он имеет право проверить данные постановления, обратиться в полицию для получения видеозаписи или фотофиксации нарушения, а также подать жалобу в суд.

Ранее мы писали, как полиция распознает неисправные автомобили. Также сообщалось, кто в Украине должен обновить водительские права под угрозой штрафа.