За что штрафуют водителей даже без нарушения ПДД

Осмотр багажника полицией. Фото: dp.informator.ua

Водитель может получить штраф не только за нарушение правил дорожного движения, ведь существуют случаи, когда автомобилист может остаться без огромной суммы за перевозку определенных предметов. Об этом стоит знать, чтобы не попасть впросак, ведь незнание закона не освобождает нарушителя от ответственности.

О трех грузах, за которые светит штраф, написал AmperCar.

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Штраф до 80 000 грн

Водитель не имеет права перевозить охотничий трофей без надлежащего оформления. Например, за нелегальную перевозку мяса лося без сопроводительных документов грозит штраф до 80 000 грн. Это связано с законодательством об охране окружающей среды и борьбе с браконьерством.

Штраф до 51 000 грн

Перевозка древесины неизвестного происхождения без документов является серьезным нарушением. Водитель может получить штраф в размере 1 530 грн, а если будет доказан значительный ущерб природе — до 51 000 грн. Речь идет о борьбе с незаконной вырубкой лесов и нелегальной торговлей древесиной.

Штраф 510 грн

Если водитель везет более 60 л бензина или дизельного топлива в канистрах, он может получить штраф в размере 510 грн. Такое ограничение объясняется повышенным риском пожарной опасности и возможными нарушениями правил хранения взрывоопасных веществ.

Ранее мы писали, когда полиция не может оштрафовать водителя за превышение скорости. Также объясняли, где можно получить штраф 500 000 евро за распространенное в Украине нарушение.