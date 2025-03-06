Какие штрафы за нарушение правил езды на авто с прицепом

Авто с прицепом. Фото: automoto.ua

Вождение автомобиля с прицепом имеет свои особенности, поэтому водителям важно знать все правила и ограничения. Пренебрежение этими нюансами может привести к штрафам и другим проблемам.

Об этом написал SUV News.

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Категория прав

С прицепом весом до 750 кг можно ездить по категории B. Если масса автопоезда (вес авто + вес прицепа) превышает 3,5 т, нужна категория BE. За управление прицепом без нужной категории штраф составляет 3400 грн.

Световые сигналы и тормозная система

У прицепа должны дублироваться световые сигналы (стоп-сигналы, поворотники, габариты). Если масса более 750 кг, необходима автономная тормозная система, синхронизированная с машиной.

Государственная регистрация

Прицеп — отдельное транспортное средство. Поэтому его нужно зарегистрировать в СЦ МВД. После регистрации владельцу выдается номерной знак. За езду с незарегистрированным прицепом накладывается штраф 850 грн.

Документы

Водитель обязан иметь документы не только на машину, но и на прицеп. В случае их отсутствия может быть выписан административный штраф 425 грн.

Скоростной режим

На трассе с ограничением скорости до 90 км/ч для машин с прицепом лимит составляет 70 км/ч. В населенных пунктах могут действовать отдельные лимиты.

Ранее мы писали, какие штрафы без нарушения ПДД могут получить водители. Также объясняли, когда полиция не может оштрафовать за превышение скорости.