Кому установят принудительное ограничение скорости на авто

Автомобиль на скорости. Фото: canadianautodealer.ca

Первый из штатов Америки рассматривает введение обязательного ограничителя скорости в автомобилях водителей — систематических нарушителей ПДД. В Европе такое устройство установлено на всех новых машинах, но американское решение будет работать совсем иначе.

Об этом сообщил Autokult.

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Идея Вирджинии

В США ежегодно регистрируется примерно 10 000 случаев, когда люди погибают в ДТП из-за превышения скорости. Власти штата Вирджинии хотят что-то с этим сделать — по крайней мере на своей территории.

Уже летом 2026 года в штате может вступить в силу законодательство, согласно которому водитель, неоднократно замеченный за превышение разрешенной скорости, сможет избежать потери прав или тюремного заключения, установив в машину ограничитель скорости.

Это решение, вероятно, связано с системой ISA обязательной для новых европейских автомобилей с 2022 года. Впрочем, европейские системы активируются каждый раз, когда водитель заводит автомобиль, и издают звуковой сигнал, когда он превышает скорость. Европейский ISA можно дезактивировать во время вождения. В Америке ограничитель выключить будет нельзя.

Что предусматривает наказание

Решение, которое рассматривают власти Вирджинии, предусматривает полный запрет превышения лимита. Лицо, которое решило установить систему (за свой счет) в качестве наказания за предыдущие проступки, не будет иметь права управлять автомобилем без этого устройства. Если такой водитель отсоединит его или вмешается в работу системы, то ближайший год проведет в тюрьме.

Ранее мы писали, зачем 30, 50 и 130 км/ч обозначены на спидометре авто красным. Также объясняли, почему спидометр не показывает реальную скорость авто.