Кому встановлять примусове обмеження швидкості на авто

Автомобіль на швидкості. Фото: canadianautodealer.ca

Перший зі штатів Америки розглядає введення обов'язкового обмежувача швидкості в автомобілях водіїв — систематичних порушників ПДР. В Європі такий пристрій встановлений на усіх нових машинах, але американське рішення працюватиме зовсім інакше.

Про це повідомив Autokult.

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Ідея Вірджинії

У США щороку реєструється приблизно 10 000 випадків, коли люди гинуть у ДТП через перевищення швидкості. Влада штату Вірджинії хоче щось з цим зробити – принаймні на своїй території.

Вже влітку 2026 року в штаті може набути чинності законодавство, згідно з яким водій, неодноразово помічений за перевищення дозволеної швидкості, зможе уникнути втрати прав або тюремного ув’язнення, встановивши в машину обмежувач швидкості.

Це рішення, ймовірно, пов’язане з системою ISA обов’язковою для нових європейських автомобілів з 2022 року. Втім, європейські системи активуються кожного разу, коли водій заводить автомобіль, та видають звуковий сигнал, коли він перевищує швидкість. Європейський ISA можна дезактивувати під час водіння. В Америці обмежувач вимкнути буде не можна.

Що передбачає покарання

Рішення, яке розглядає влада Вірджинії, передбачає повну заборону перевищення ліміту. Особа, яка вирішила встановити систему (власним коштом) як покарання за попередні проступки, не матиме права керувати автомобілем без такого пристрою. Якщо такий водій від’єднає пристрій або втрутиться у роботу системи, то найближчий рік проведе у в'язниці.

Раніше ми писали, навіщо 30, 50 та 130 км/год позначені на спідометрі авто червоним. Також пояснювали, чому спідометр не показує реальну швидкість авто.