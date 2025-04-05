Яка сума штрафу за не увімкнений поворотник автомобіля у 2025 році

Сигнал повороту. Фото: dubizzle.com

На жаль, деякі водії, з різних причин — через недбальство або навмисно — не подають сигнали поворотів, вважаючи, що інші учасники дорожнього руху повинні самостійно здогадуватись про їхні наміри. Проте це може обернутися не лише незручностями, але й позначити на безпеці на дорозі, адже такі дії можуть стати причиною тяжких дорожньо-транспортних пригод.

В Україні для водіїв передбачений штраф за таке серйозне порушення ПДР.

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Яке покарання

Згідно з ч. 2 ст. 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення, за недотримання правил користування покажчиками повороту при зміні напрямку руху водії караються на суму 510 грн.

На водіїв, які проігнорували стягнення та не сплатили штраф протягом 15 днів з моменту отримання постанови, чекатиме примусове стягнення коштів з рахунків.

Як не отримати штраф

Щоб уникнути штрафів та непорозумінь, водії повинні заздалегідь подавати сигнал повороту. Рекомендується це робити в межах населених пунктів за 50-100 метрів до повороту, а за межами міст — за 150-200 метрів. Це дає змогу іншим учасникам дорожнього руху вчасно зорієнтуватися.

Згідно з пунктом 9.2 ПДР:

"Водій повинен подавати сигнали світловими покажчиками повороту відповідного напрямку:

перед початком руху і зупинкою;

перед перестроюванням, поворотом або розворотом".

Раніше ми писали, який штраф за тріщину на лобовому склі. Також стало відомо, яких водіїв покарають примусовим обмеженням швидкості, а у випадку недотримання стягнення — дадуть рік увʼязнення.