Які штрафи за пошкоджене лобове скло авто

Пошкоджене лобове скло. Фото: msglassoutlet.com

Багато водіїв стикалися з ситуацією, коли за подряпини або тріщини на лобовому склі поліція виписувала штраф. Чи передбачене в Україні адміністративне стягнення за таке порушення?

Про це Фактам ICTV розповіли юристи Безоплатної правничої допомоги.

Читайте також:

На яких підставах штрафують

Юристи зазначають, що поліцейські часто посилаються на наказ №710, який забороняє експлуатацію транспортних засобів із пошкодженнями, що впливають на огляд водія. Витяг з наказу (п. 4.6) уточнює, що на вітровому склі не допускаються сколи чи тріщини з боку водія. В інших зонах дозволяються незначні пошкодження: тріщина до 50 мм, кратер до 10 мм, підкова до 1 см, зірка до 20 мм.

Комбіновані пошкодження не допускаються. Якщо тріщина має великі розміри або йде по діагоналі, водій може отримати штраф. Поліція кваліфікує тріщини на лобовому склі як порушення ч. 1 ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Сума штрафу становить 340 грн.

Як оскаржити стягнення

Правники зазначають, що в пункті 31.4 ПДР є перелік технічних несправностей, за яких забороняється експлуатація транспортних засобів. Тріщина не є технічною несправністю, вона вказує лише на пошкодження скла. У правилах немає прямої заборони на експлуатацію з тріщинами на лобовому склі, якщо вони не перешкоджають огляду водія.

Юристи підкреслюють, що "технічна несправність" і "пошкодження" — різні поняття. Стаття 121 КУпАП передбачає відповідальність за технічні несправності, які впливають на безпеку руху. Тріщини на склі — це пошкодження. Тож, якщо оштрафували за це, ви можете оскаржити таке рішення в суді.

Раніше юрист пояснив, чи штрафують водіїв в Україні за подяку аварійкою. Також ми писали, коли поліція дозволяє водити авто без прав.