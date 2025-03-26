Чи може водій безкарно дякувати аварійкою

Кнопка аварійки. Фото: maximum.fm

В останні дні в інтернеті активно обговорюється тема можливих штрафів за подяку водіїв коротким увімкненням світлової аварійної сигналізації. Юристи наголошують, що достатніх підстав для довіри до таких тверджень немає.

Про це адвокат Вадим Володарский розповів Auto24.

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Що каже закон

В частину 2 статті 122 КпАП України йдеться про порушення правил використання зовнішніх освітлювальних приладів та попереджувальних сигналів. В тексті прямо зазначається, що штраф можливий лише у випадку, коли водій не вмикає покажчики повороту під час маневрів.

Використання аварійної сигналізації не за призначенням, таке як подяка або вибачення, в найгіршому випадку потрапляє під дію статті 125 ПДР "Інші порушення правил дорожнього руху", що передбачає лише усне попередження.

Прямої заборони немає

Згідно з пунктом 9.9 ПДР, аварійна світлова сигналізація повинна бути ввімкнена у конкретних випадках: при вимушеній зупинці на дорозі, за вимогою поліції, внаслідок технічних несправностей, під час буксирування, при перевезенні дітей, а також під час скоєння ДТП.

Отже, немає прямої заборони використовувати аварійку в інших випадках, включаючи подяку або вибачення. Це скоріше є нормою ввічливого спілкування між водіями, яка широко прийнята у середовищі автолюбителів.

Раніше ми писали, коли поліція дозволяє водити авто без прав. Також повідомлялося, що в Україні подвоять штрафи водіям за популярне порушення.