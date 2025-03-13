За що впровадять подвійні штрафи для водіїв в Україні

Швидка допомога. Фото: УНІАН

Верховна Рада розглядає законопроєкт № 11111, спрямований на посилення відповідальності за відмову поступатися дорогою спецтранспорту. Згідно з цим документом, планується значне збільшення штрафів та навіть можливе позбавлення водійських прав за подібні порушення.

Про це написав SUV News.

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Що пропонують

Зміни в законодавстві передбачають посилення покарань за ігнорування водіями права пріоритету спецтранспорту. Водії, які не уступили дорогу автомобілям екстрених служб з увімкненими спеціальними сигналами, таким як швидка допомога, поліція, МНС, аварійні служби та транспорт для перевезення дітей, можуть бути оштрафовані на суму від 1700 до 2500 грн або навіть позбавлені водійських прав.

Що зараз

Сьогодні за подібні порушення передбачено штраф у розмірі лише 680 грн, тож нові правила можуть призвести до значного збільшення штрафів.

Законопроєкт внесений до порядку денного ще у лютому. Тому його можуть розглянути у будь-який момент. Якщо нардепи ухвалять документ, нові правила можуть набути чинності вже протягом найближчих місяців.

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