За что введут двойные штрафы для водителей в Украине

Скорая помощь. Фото: УНИАН

Верховная Рада рассматривает законопроект № 11111, направленный на усиление ответственности за отказ уступать дорогу спецтранспорту. Согласно этому документу, планируется значительное увеличение штрафов и даже возможное лишение водительских прав за подобные нарушения.

Об этом написал SUV News.

Читайте также:

Что предлагают

Изменения в законодательстве предусматривают ужесточение наказаний за игнорирование водителями права приоритета спецтранспорта. Водители, которые не уступили дорогу автомобилям экстренных служб с включенными специальными сигналами, таким как скорая помощь, полиция, МЧС, аварийные службы и транспорт для перевозки детей, могут быть оштрафованы на сумму от 1700 до 2500 грн или даже лишены водительских прав.

Что сейчас

Сегодня за подобные нарушения предусмотрен штраф в размере всего 680 грн, поэтому новые правила могут привести к значительному увеличению штрафов.

Законопроект внесен в повестку дня еще в феврале. Поэтому его могут рассмотреть в любой момент. Если нардепы примут документ, новые правила могут вступить в силу уже в течение ближайших месяцев.

Ранее юристы объяснили, когда полиция не может оштрафовать за превышение скорости. Также мы писали, какой штраф за не пропуск пешехода на переходе в 2025 году.