Коли водію можна безкарно їхати на червоний сигнал світлофора

Світлофор. Фото: cars24.com

Проїзд автомобіля на червоний сигнал світлофора вважається серйозним порушенням в Україні та карається штрафом. Проте є винятки у ПДР, які зроблені заради безпеки на дорозі.

Про це нагадав SUV News.

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Працює регулювальник

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов’язковими для виконання".

Тобто, навіть якщо світлофор світиться червоним, а на перехресті стоїть регулювальник, то завжди потрібно діяти за його командами.

Завершення маневру

Водій почав рух на зелений сигнал, але застряг у заторі або через перешкоди не встиг завершити маневр до зміни сигналу. Якщо він завершує проїзд перехрестя на червоне — штраф не накладається, позаяк початок руху був законним, а завершення обумовлене обставинами.

Ризикована зупинка

Якщо під час наближення до світлофора червоне світло увімкнулося занадто пізно, а різке гальмування створило б загрозу ДТП — проїзд дозволяється. Це може стосуватися слизької дороги, високої швидкості руху або наявності транспорту позаду. У таких випадках дії водія можуть вважатися вимушеними задля безпеки.

Читаємо пункт 8.11 ПДР:

"Водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу або підняття регулювальником руки вгору не можуть зупинити транспортний засіб ... , не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху".

Раніше ми писали, як зупинитися на червоний, щоб не пошкодити авто. Також повідомляли, коли поліція дозволяє кермувати автомобілем без посвідчення водія.