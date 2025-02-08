Як не пошкодити авто при зупинці на червоний сигнал світлофора

Зупинка авто на червоний сигнал. Фото: rerev.com

Зупинятися на червоний сигнал світлофора не так просто, як здається. Експерти пояснили, як зробити це безпечно, та чому невеликий рух лівою ногою може призвести до напрочуд великих витрат.

Про три основні способи зупинки на світлофорі з урахуванням витрати палива, безпеки та зносу деталей авто написав Auto Swiat.

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Під'їзд з натиснутим зчепленням

Автомобіль рухається зі швидкістю 50 км/год. Водій за 200 м помічає, що світлофор горить червоним. Тож він натискає на зчеплення й також плавно починає натискати на педаль гальма.

Основною перевагою такої техніки є, звичайно, зниження обертів двигуна і, як наслідок, менша витрата палива. Це також дає контроль над коробкою передач, й у разі раптової зміни ситуації на дорозі ми можемо відпустити зчеплення і, наприклад, прискоритися.

На жаль, ця методика має один дуже серйозний недолік. Катання автомобіля з натиснутим зчепленням означає постійну роботу системи, через що вона швидше зношується. Заміна зчеплення — значні витрати.

Рух накатом

Водій лише на мить натискає на зчеплення, щоб увімкнути нейтраль. Потім відпускає зчеплення та газ, поступово натискаючи на педаль гальма, поки автомобіль не зупиниться. Мотивація очевидна — зменшення витрати палива.

Але при русі на нейтралі водій використовую лише гальмівну систему, яка в результаті швидше зношується. Заміна гальмівних дисків та колодок є задоволенням не з дешевих.

Окрім того, недоліком цієї техніки є обмежена безпека. Повертаючи автомобіль на нейтральну передачу, водій урізає свою здатність швидко реагувати на зміни дорожньої ситуації, тому що не може раптово прискоритися, щоб уникнути небезпеки.

Рух на передачі

Коли водій бачить червоне світло, він скидає газ й, сповільнюючи швидкість, перемикає передачі, поки автомобіль не зупиниться. Ця методика називається гальмування двигуном. Які його переваги? Автомобіль не лише не спалює паливо (відпускається педаль газу), не перевантажує зчеплення (тисне його лише під час перемикання передач), не зношує надмірно гальмівну систему (автомобіль гальмує швидше на передачі, ніж на нейтральній), але це також найбезпечніше рішення, позаяк водій повністю контролює швидкість автомобіля та може розігнатися в будь-який момент.

Раніше ми писали про згубні наслідки економії палива для автомобіля. Також експерти пояснили, що робити, коли раптово відмовили гальма авто під час руху.